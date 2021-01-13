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13.01.2021 - 10:42 | | İSTANBUL (AA) -

Anadolu Efes, yarın Khimki'yi konuk edecek

THY Avrupa Ligi'nin 20. haftasında Anadolu Efes, yarın Rusya ekibi Khimki ile karşılaşacak.

Anadolu Efes, yarın Khimki'yi konuk edecek
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Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 20. haftasında yarın Rusya temsilcisi Khimki ile karşı karşıya gelecek.

Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak.

Anadolu Efes, 19 maçta 10 galibiyet ve 9 yenilgiyle 9. sırada bulunuyor. Ligde sadece 2 galibiyeti bulunan ve 17 kez mağlup olan Khimki ise son sırada yer alıyor.

Anadolu Efes, yarın Khimkiyi konuk edecek

 

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