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17.08.2020 - 22:36 |

Anadolu Efes yeni sezon hazÄ±rlÄ±klarÄ±na baÅŸladÄ±!

Anadolu Efes Erkek Basketbol TakÄ±mÄ±, 2020-2021 sezonunun ilk antrenmanÄ±nÄ± gerÃ§ekleÅŸtirdi.Â

Anadolu Efes yeni sezon hazÄ±rlÄ±klarÄ±na baÅŸladÄ±!
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Anadolu Efes Erkek Basketbol TakÄ±mÄ±, 2020-2021 sezonunun ilk antrenmanÄ±nÄ± gerÃ§ekleÅŸtirdi.Â 

KulÃ¼pten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, baÅŸantrenÃ¶r Ergin Ataman yÃ¶netimindeki antrenmanÄ±n, kulÃ¼bÃ¼n yeni tesislerinde yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtildi.Â 

Antrenmanda yeni transfer Erten Gazi'nin de yer aldÄ±ÄŸÄ± ifade edilirken, lacivert-beyazlÄ± takÄ±mÄ±n hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± bir sÃ¼re daha Ä°stanbul'da sÃ¼rdÃ¼receÄŸi aktarÄ±ldÄ±.

Anadolu Efes yeni sezon hazÄ±rlÄ±klarÄ±na baÅŸladÄ±

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