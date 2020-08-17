Anadolu Efes yeni sezon hazÄ±rlÄ±klarÄ±na baÅŸladÄ±!

Anadolu Efes Erkek Basketbol TakÄ±mÄ±, 2020-2021 sezonunun ilk antrenmanÄ±nÄ± gerÃ§ekleÅŸtirdi.Â

KulÃ¼pten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, baÅŸantrenÃ¶r Ergin Ataman yÃ¶netimindeki antrenmanÄ±n, kulÃ¼bÃ¼n yeni tesislerinde yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtildi.Â

Antrenmanda yeni transfer Erten Gazi'nin de yer aldÄ±ÄŸÄ± ifade edilirken, lacivert-beyazlÄ± takÄ±mÄ±n hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± bir sÃ¼re daha Ä°stanbul'da sÃ¼rdÃ¼receÄŸi aktarÄ±ldÄ±.