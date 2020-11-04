Anadolu Efes'in konuğu Maccabi Playtika
Lacivert-beyazlı basketbol takımı, THY Avrupa Ligi 7. hafta maçında yarın İsrail ekibi ile karşılaşacak
Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 7. hafta maçında yarın İsrail'in Maccabi Playtika ekibini konuk edecek. Sinan Erdem Spor Salonu'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşma, beIN Sports 3 kanalından naklen yayınlanacak.
Avrupa Ligi'nde bir maçı eksik olan Anadolu Efes, çıktığı 5 müsabakada 2 galibiyet ve 3 mağlubiyet yaşadı. Maccabi Playtika ise ligdeki 6 maçının 2'sini kazanırken, 4'ünde mağlup oldu.
Anadolu Efes'in 692. maçı
Anadolu Efes, Maccabi Playtika karşılaşmasıyla Avrupa kupalarında 692. maçına çıkacak. Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa arenasında oynadığı 691 müsabakada 390 galibiyet ve 301 yenilgi yaşadı.
Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan bu yana katıldığı THY Avrupa Ligi'nde ise 444. maçını oynayacak. Lacivert-beyazlılar, Avrupa'nın kulüpler bazındaki en önemi organizasyonunda çıktığı 443 mücadelede 233 galibiyet ve 210 yenilgi gördü.