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04.11.2020 - 10:29 | | AA

Anadolu Efes'in konuğu Maccabi Playtika

Lacivert-beyazlı basketbol takımı, THY Avrupa Ligi 7. hafta maçında yarın İsrail ekibi ile karşılaşacak

Anadolu Efes'in konuğu Maccabi Playtika
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Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 7. hafta maçında yarın İsrail'in Maccabi Playtika ekibini konuk edecek. Sinan Erdem Spor Salonu'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşma, beIN Sports 3 kanalından naklen yayınlanacak.

Avrupa Ligi'nde bir maçı eksik olan Anadolu Efes, çıktığı 5 müsabakada 2 galibiyet ve 3 mağlubiyet yaşadı. Maccabi Playtika ise ligdeki 6 maçının 2'sini kazanırken, 4'ünde mağlup oldu.

Anadolu Efes'in 692. maçı

Anadolu Efes, Maccabi Playtika karşılaşmasıyla Avrupa kupalarında 692. maçına çıkacak. Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa arenasında oynadığı 691 müsabakada 390 galibiyet ve 301 yenilgi yaşadı.

Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan bu yana katıldığı THY Avrupa Ligi'nde ise 444. maçını oynayacak. Lacivert-beyazlılar, Avrupa'nın kulüpler bazındaki en önemi organizasyonunda çıktığı 443 mücadelede 233 galibiyet ve 210 yenilgi gördü.

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Anadolu Efesin konuğu Maccabi Playtika

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