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05.03.2020 - 12:52 | | İSTANBUL (AA)

Anadolu Efes'ten Kadınlar Günü etkinliği

THY Euroleague'de lider Anadolu Efes'in, yarın Yunan temsilcisi Olympiakos'la oynayacağı karşılaşmada lacivert-beyazlı kulüp, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle kadın taraftarları için etkinlik düzenleyecek.

Anadolu Efes'ten Kadınlar Günü etkinliği

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Sinan Erdem Spor Salonu'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmanın biletlerinin 17 gün önceden tükendiği hatırlatıldı.

Anadolu Efes Kulübünün mobil uygulaması üzerinden bu karşılaşma için "Şanslı check-in" yapan Fan Club üyesi kadın taraftarlara birçok hediye verilecek.

Karşılaşma boyunca da kadın taraftarlar için pek çok etkinlik yapılacak. Ayrıca taraftarlar boyadıkları elleriyle 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Hatıra Köşesi'ne de ellerinin izini bırakacak.

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