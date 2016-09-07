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07.09.2016 - 02:30 |

Anahtar Mehmet Topal

Hırvatistan ile deplasmanda berabere kalarak 2018 Dünya Kupası elemelerine iyi başlayan Türkiye, taktik sistemiyle de farklı bir adım attı.

Anahtar Mehmet Topal
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Hırvatistan ile deplasmanda berabere kalarak 2018 Dünya Kupası elemelerine iyi başlayan Türkiye, taktik sistemiyle de farklı bir adım attı.

EURO 2016’da Mehmet Topal’lı 4’lü savunma yerine, 5’li savunmaya dönüldü. Hollanda’da yayın yapan 11tegen11 adlı futbol platformu, ay-yıldızlıların, Hırvatistan karşısında taktik şablonunu çıkardı. Sistemin 5-3-2’ye yakın olduğu belirtildi.

5’li savunma şablonunda oyunun ana noktası olarak Mehmet Topal gösterildi. Defansın merkezinde olan Topal’ın pas alışverişi, top kesmesi ve topların çıkış noktası olduğuna işaret edildi.

İki hücumcu bekin olduğu anlayışta orta alanda Ozan Tufan-Okay Yokuşlu ikilisinin ön liberoyu oluşturduğu vurgulandı. Hücumdaki merkez nokta olarak da Hakan Çalhanoğlu öne çıkarıldı.

3. bölgeye çıkışlarda topların Hakan ile buluştuğu ve pas dağılımı yansıtıldı. Ay-yıldızlılarda bir diğer kritik nokta da Hakan-Cenk-Emre hücum üçlüsünün sürekli hareket etmesi olarak verildi.

Hırvatlardan övgü

Hırvatistan-Türkiye maçı ülke basınında geniş yer buldu. Jutarnji List gazetesi, “Maçı hayaletlere karşı oynamak iyi sonuç getirmedi. Eleme maçları gol kaçırma festivaliyle başladı” başlığını kullandı. Devlet televizyonu HRT ise millilere övgüde bulunarak, “Türkler, maça son derece iyi başladı ve başarılı bir oyun çıkardı” yorumunu yaptı.

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