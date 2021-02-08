Anastasios Bakasetas: "Trabzonspor bana yatırım yaptı"

Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Yeni Malatyaspor'u 2-1 mağlup eden Trabzonspor'da ilk golün sahibi Anastasios Bakasetas, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Trabzonspor'un kendisine yatırım yaptığını söyleyen Yunan futbolcu, "Dünya sıkıntıda, ekonomik sıkıntılar var. Trabzonspor bana bir yatırım yaptı ve ben de bunun karşılığını vermeye çalışıyorum. Her maçta elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Maç maç gitmeye devam ediyoruz. Hep birlikte daha iyi yerlere gelmek istiyoruz." dedi.

Şutlarının iyi olduğunu söyleyen orta saha oyuncusu, "Top bana gelmeden önce bana geleceğini hissetmiştim. En önemli özelliklerimden bir tanesi ceza sahası içinde ve dışında iyi şutlar çektiğimi düşünüyorum. Güzel bir gol olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.