Ancelotti, Guardiola'nın sistemini devam ettirecek

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Bayern Münih'in yeni teknik direktörü Carlo Ancelotti, selefi Pep Guardiola'nın takımda kurduğu sistemde köklü bir değişikliğe gitmeyeceğini söyledi.



Bayern Münih Kulübü Başkanı Karl-Heinz Rummenigge'nin de katılımıyla Münih'te düzenlenen basın toplantısında, Ancelotti tanıtıldı.



Ancelotti, toplantıda yaptığı açıklamada, "Dünyanın en iyi kulübünde olmaktan dolayı kendimi iyi hissediyorum." dedi.



Takımın eski teknik direktörü Guardiola'ya teşekkür eden Ancelotti, "Devrim yapmak için burada değilim. Pep Guardiola'nın yaptığı iş mükemmeldi. Ben de elbette bu tarzı sürdürmek istiyorum." diye konuştu.



Tüm kulvarlarda güçlü olmayı ve kupa almayı hedeflediklerini vurgulayan Ancelotti, Bayern Münih'in yeni transferler yapıp yapmayacağına ilişkin soruya, 31 Ağustos'a kadar sürecek transfer döneminde her şeyin olabileceği cevabını verdi.



Guardiola'nın kendisine tebrik mesajı bıraktığını aktaran Ancelotti, Bayern Münih'i çalıştıracak ikinci İtalyan teknik adam olarak takımda iz bırakmak istediğini ifade etti.



- "Baskıya alışığım"

Daha önce de büyük takımlarda çalıştığını anımsatan Ancelotti, "Her kulüp kazanmak istiyor. Baskıyı çok fazla hissetmiyorum. İşimi seviyorum. Baskıya alışığım." ifadelerini kullandı.



UEFA Şampiyonlar Ligi'ni kazanmanın kolay olmadığına işaret eden Ancelotti, "Şampiyonlar Ligi'ni her büyük kulüp kazanmak istiyor. Hedefimiz, maksimumu başarmak. Ancak önemli olan rekabet edebilirlik." şeklinde değerlendirme yaptı.