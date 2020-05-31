Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGalatasaray Haberleri Ancelotti, Luyindama transferinde ısrarcı!
31.05.2020 - 10:06 |

Ancelotti, Luyindama transferinde ısrarcı!

Afrika basını Luyindama için Everton’ın 15 milyon Euro’yu gözden çıkardığını ve Galatasaray’a teklif yapacağını yazdı. Ancelotti’nin bu transfer için çok ısrarcı olduğu belirtilen haber Aslan’ın iştahını kabarttı.

Ancelotti, Luyindama transferinde ısrarcı!
ABONE OL

Yaşadığı uzun süreli sakatlık nedeniyle takımdan ayrı kalan Luyindama için Afrika basınından flaş iddia... RDC Foot internet sitesinin haberine göre Everton, Aslan’ın stoperine talip oldu. Konuşulan rakam ise dudak uçuklatacak cinsten: 15 milyon Euro... Haberde Ada temsilcisinin Luyindama için bu rakamı ödemeye hazır olduğu öne sürüldü. Galatasaray’ın Kongolu futbolcu için kapıyı 20 milyon Euro’dan açmayı hedeflediği ifade edilirken, Everton’un dünyaca ünlü hocası Ancelotti’nin bu transferde son derece ısrarcı olduğu bildirildi.

Terim de onay verdi

Yaşadığı uzun süreli sakatlığını bu süreçte atlatan ve çalışmalara başlayan Luyindama’nın yeni sezona tam olarak hazır hale gelmesi bekleniyor. Galatasaray Yönetimi’nin resmi teklifi sabırsızlıkla beklediği öğrenilirken, teknik direktör Fatih Terim’in de kulübü tatmin edecek rakamın bulunması halinde satışa onay verdiği gelen haberler arasında.

Ancelotti, Luyindama transferinde ısrarcı

Galatasaray’ın Real Madrid Zaferleri

    Havada futbol topu sektirdi! İşte o anlar...
    daha fazla video için

    Son Dakika Spor Haberleri

    TÜM HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    AX Armani Exchange Milan, Kaleb Tarczewski'nin sözleşmesini uzattı

    AX Armani Exchange Milan, Kaleb Tarczewski'nin sözleşmesini uzattı

    Avusturya'da Formula 1'e onay geldi

    Avusturya'da Formula 1'e onay geldi

    Ukrayna futboluna ikinci kez koronavirüs engeli

    Ukrayna futboluna ikinci kez koronavirüs engeli

    Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç idmanı takip etti

    Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç idmanı takip etti

    Sıradaki Haber