Anderlecht'in Muriç pişmanlığı!

Vedat Muriç, Rizespor’daki başarılı performansı sonrası Fenerbahçe ve Galatasaray’ı harekete geçirmiş, transferi bitiren Sarı-Lacivertliler olmuştu.

Kosovalı şimdi Avrupa devlerini peşine taktı.

Muriç’in müthiş gelişimi, en çok Anderlecht’i pişman etti. Belçika ekibinin 25 yaşındaki forvet için Rizespor’a teklif yaptığı ancak bonservis konusunda anlaşma olmayınca vazgeçtiği öğrenildi. Aldığı oyuncuları geliştirip yüksek bedellerle satan Anderlecht için kaçan balık büyük oldu.