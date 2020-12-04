Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerTrabzonspor Haberleri Anders Trondsen: Yakında görüşmek üzere
04.12.2020 - 15:07 | | TRABZON (DHA)

Anders Trondsen: Yakında görüşmek üzere

Trabzonspor’da sezon başında transfer edilen ve hazırlık maçında yaşadığı sakatlık sonrası tedavisinin ardından bireysel çalışmalarını sürdüren orta saha oyuncusu Andres Trondsen, taraftarlara mesaj yolladı, “Yakında görüşmek üzere” dedi.

Anders Trondsen: Yakında görüşmek üzere
ABONE OL

Trabzonspor Kulübü, 24 Eylül 2020 tarihinde sağ ön çapraz bağ ve menisküs yırtığı teşhisiyle ameliyat edilen orta saha oyuncusu Andres Trondsen’in fizik tedavi ve sportif rehabilitasyon aşamasının başarılı bir şekilde devam ettiğini, teknik heyet ve sağlık ekibinin planlamaları doğrultusunda koşulara başlayan oyuncunun kuvvet, koordinasyon ve denge antrenmanlarına başladığını açıkladı.

Tedavisi devam eden Norveçli oyuncu, bu süreçte bordo mavili taraftarların sosyal medya üzerinden kendisine gönderdiği mesajlardan çok mutlu olduğunu belirterek, “Taraftarlarımızın mesajlarına çok teşekkür etmek istiyorum. Tüm mesajlara cevap verememek beni üzse de desteğiniz bu zor zamanda bana ihtiyacım olan motivasyonu sağlıyor. Yakında görüşmek üzere” diye konuştu.

Trabzonspor'da Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıkları
Trabzonspor, Süper Lig'in 11. haftasında 7 Aralık Pazartesi günü sahasında Demir Grup Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Bordo-mavili futbolcular, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda pas ve koordinasyon ile 5'e 2 çalışmalarının ardından çift kale maç yaptı. Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek

Anders Trondsen: Yakında görüşmek üzere

Nkoudou, Türkçe kelimeleri öğreniyor
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Yeni transfer müjdeyi verdi
    Yeni transfer müjdeyi verdi
  2. İnanılmaz! Gustavo olmadan...
    İnanılmaz! Gustavo olmadan...
  3. Ağaoğlu'ndan Bakan Yardımcısı Bayraktar'a ziyaret
    Ağaoğlu'ndan Bakan Yardımcısı Bayraktar'a ziyaret
  4. Kayserispor’da sonuçlar negatif
    Kayserispor’da sonuçlar negatif
  5. Eski milli ve Fenerbahçeli futbolcu hayatını kaybetti
    Eski milli ve Fenerbahçeli futbolcu hayatını kaybetti



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Anders Trondsen: Yakında görüşmek üzere

Anders Trondsen: Yakında görüşmek üzere

Son dakika - Salih Uçan için resmi transfer açıklaması

Son dakika - Salih Uçan için resmi transfer açıklaması

Fransız basınından Sparta Prag'a karşı 2 gol atan Burak Yılmaz'a övgüler

Fransız basınından Sparta Prag'a karşı 2 gol atan Burak Yılmaz'a övgüler

Halil Akbunar'ın 100. maç heyecanı

Halil Akbunar'ın 100. maç heyecanı

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet