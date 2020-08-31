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31.08.2020 - 21:53 | | AA

Anderson Oliveira, Adana Demirspor'da görev yapacak!

Adana Demirspor'da 16 Yaş Altı Takımı Teknik Sorumluluğu'na Brezilyalı eski futbolcu Anderson Oliveira getirildi.

Anderson Oliveira, Adana Demirspor'da görev yapacak!
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TFF 1. Lig takımlarından Adana Demirspor'da 16 Yaş Altı Takımı Teknik Sorumluluğu'na Brezilyalı eski futbolcu Anderson Oliveira getirildi. 

Kulübün Twitter hesabından yapılan duyuruda, Futbol Akademisi 16 Yaş Altı Takımı Teknik Sorumluluğu'na, 2018-2019 sezonunda Adana Demirspor'a transfer edilen, daha sonra profesyonel kariyerini noktalayan Anderson Oliveira'nın getirildiği bildirildi. 

Anderson'la beraber Adana Demirspor 16 Yaş Altı Takımı'nda Kemal Oskay, performans ve atletik antrenörü Azizcan Kale ve fitness antrenörü Cevahir Çaçan'ın da görev yapacağı belirtildi.

Anderson Oliveira, Adana Demirsporda görev yapacak

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