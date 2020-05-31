Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerBeşiktaş Haberleri Anderson Talisca'dan transfer açıklaması!
31.05.2020 - 23:17 | | Futbol Arena

Anderson Talisca'dan transfer açıklaması!

İsmi Beşiktaş ile anılan Anderson Talisca, Çin'deki geleceği ve kariyeri hakkında açıklamalarda bulundu.

ABONE OL

Son dönemde geri döneceği iddia edilen ve sosyal medya hesabından yaptığı Beşiktaş paylaşımlarıyla taraftarları heyecanlandıran Anderson Talisca, Çin'deki geleceği ve kariyeri hakkında açıklamalarda bulundu.

Çin'de mutlu olduğunu ve ülkeye de adapte olduğunu söyleyen Talisca, sözleşmesi bitene kadar transfer ihtimalini düşünmediğini belirtti. Anderson Talisca'nın Çin'deki kariyerine dair açıklamaları şu şekilde:

"Çin'de mutluyum"

Çin'de mutluyum. Sürekli oynuyorum. Goller atıyorum, asist yapıyorum, kupalar kazanıyorum. Ailem için de iyi kazanıyorum. Daha ne isterim?"

Talisca Çin'de kaç gol attı?

Talisca, Guangzhou formasıyla Çin'de ligde oynadığı 36 maçta 27 gol attı ve 11 asist yaptı. Brezilyalı futbolcunun kulübüyle 2022'ye kadar sözleşmesi devam ediyor.

Anderson Taliscadan transfer açıklaması

Anderson Taliscadan transfer açıklaması

    Ahmet Nur Çebi'den haciz itirafı: Her gün kavga ediyoruz
    daha fazla video için

    Son Dakika Spor Haberleri

    TÜM HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Formula 1 takımı Renault'tan Fernando Alonso'ya yeşil ışık

    Formula 1 takımı Renault'tan Fernando Alonso'ya yeşil ışık

    Altınordu'dan “Rezerv Takım” açıklaması!

    Altınordu'dan “Rezerv Takım” açıklaması!

    Kartal Yuvası'nın merkez mağazaları yarın açılıyor

    Kartal Yuvası'nın merkez mağazaları yarın açılıyor

    Premier Lig'de yeni Kovid-19 vakasına rastlanmadı

    Premier Lig'de yeni Kovid-19 vakasına rastlanmadı

    Sıradaki Haber