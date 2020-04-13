Andone'den Fatih Terim yorumu...

Galatasaraylı Florin Andone, Romanya Futbol Federasyonu'nun internet sitesine özel bir röportaj verdi. İstanbul'da evinde geçirdiği karantina günlerini, gündelik yaşantısından fotoğraflar eşliğinde anlattı. Futbolcunun sözleri şunlar:

'ANNEM İSPANYA'YA DÖNMEDİ, İSTANBUL'DA KALDI'

"Annem bir ay önce Beşiktaş maçı öncesi İstanbul'a beni görmeye geldi. Bu karşılaşma liglerin ertelenmesi kararı alınmadan önceki son maçımızdı. Durumun nasıl gittiğine bakıp kendisinden burada kalmasını, İspanya'ya dönmemesini istedim. Bu kısıtlayıcı süreç boyunca yalnız kalabilirdi. Burada bizimle kalması en iyi karardı"

'TERİM BİREYSEL OLARAK DA FUTBOLCULARI ARADI'

"Beşiktaş maçı sonrasında sıradaki antrenmanı beklerken bize evde kalmamız söylendi. Fatih Terim bir hafta önce hastaneden taburcu oldu. Video konferansta bize kendini iyi hissettiğini anlattı. Ancak 14 günlük izolasyonda kalması gerekiyor. Terim sonrasında biz futbolcuları bireysel olarak da aradı. Şu an durumunun iyi olmasından dolayı mutluyum"

'BALKONUM GÜZEL, GÜNDE 60-90 DK ÇALIŞIYORUM'

"Genellikle saat 11 civarı uyanıyorum. Ancak daha önceleri saat 9'dan önce yataktan çıkmış oluyordum. Kahvaltımı yapıyor, ardından televizyonu açıp Türkiye ve Romanya'daki gelişmelere bakıyorum. Balkonumda iyi vakit geçiriyorum. Güzel bir deniz manzaram var. Saat 14.00 gibi aşağı iniyor, kaldığım sitenin fitness salonunda çalışmaya başlıyorum. Buaçıdan bakıldığında şanslıyım. Günde 60 ila 90 dakika arası çalışıyorum. Ne var ki doğum günümde biraz soluk aldım. Öğle yemeğini öğleden sonra 4 gibi yiyorum"

VİDEO KONFERANSLI DOĞUM GÜNÜ PARTİSİ

"Bazen biraz hareket olsun diye site civarına çıkıyoruz. Bu zamanlar, köpeğim Bartolomeo için de keyifli bir fırsat oluyor. Oturduğum yer bir konut bölgesi. Şöyle bir saat oturduğumda uzaktan iki-üç insan anca görüyorum. Doğum günümü evde kutladık. Benzersiz bir doğum günü oldu. Yolanda ve annem bana pasta yaptılar. Bu arada en iyi arkadaşlarımla görüntülü olarak bağlantı kurduk. Onlar da video üzerinden doğum gününe katılmış oldular. Çok hoştu, uzunbir süredir artık evde oturmayı unutmuştum"

'SAHALARI ÖZLEDİM AMA ÖNCE SAĞLIK'

'Doğum gününde tuttuğum dilek, sağlıklı bir şekilde herkesin içinde bulunduğumuz süreci atlatması oldu. Tekrar antrenmanlara başlamak ve sahaya çıkmak için sabırsızlanıyorum. Ancak herkesin sağlığı ve güvenliği önce düşünülmesi gereken şey. Doğum günümde binlerce mesajla desteklerini ileten taraftarlarımıza teşekkür ederim. Tüm Rumen halkına da sağlık diliyorum ve uzmanların uyarılarına riayet etmelerini diliyorum. Birlikte daha güçlü olacağız"

'AKŞAMLARI PLAY-STATION OYNUYORUM'

"Akşamları play station oynuyorum. Şu aralar Callof Duty'ye sarmış durumdayım. Onun dışında FIFA20 oynuyorum. Akşam yemeyi gece geç saate sarkıyor, 11 gibi oluyor. Dolayısıyla uyku takvimi biraz etkileniyor. Ama bundan şikayetçi değilim. Evimde ihtiyacım olan her şey var. Sağlımız yerinde ve en önemlisi de bu zaten"