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24.01.2021 - 00:19 | | AA

Andre Goransson-David Pel ikilisi şampiyon oldu

ATP Challenger Turnuvası "İstanbul Indoor Challenger"da çiftlerde Andre Goransson (İsveç)-David Pel (Hollanda) ikilisi şampiyon oldu.

Andre Goransson-David Pel ikilisi şampiyon oldu
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Teniste 2021 yılının ilk Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) Challenger Turnuvası "İstanbul Indoor Challenger"da çiftlerde Andre Goransson (İsveç)-David Pel (Hollanda) ikilisi şampiyon oldu.

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, TED Spor Kulübü kortlarında düzenlenen organizasyonun çiftler finalinde Lloyd Glasspool (Büyük Britanya)-Harri Heliovaara'yı (Finlandiya) 4-6, 6-3 ve 10-8'lik setlerle 2-1 mağlup eden Andre Goransson-David Pel ikilisi, turnuvayı şampiyon tamamladı.

Teklerde finalin ismi Bonzi-Rinderknech

Teklerdeki ilk yarı final mücadelesinde Mısırlı Mohamed Safwat'ı 7-6 ve 6-4'lük setlerle 2-0 mağlup eden Fransız tenisçi Benjamin Bonzi, adını finale yazdırdı. 

İkinci yarı final maçında ise Slovak Jozef Kovalık'ı 7-5 ve 6-4'lük setlerle 2-0 yenen Fransız sporcu Arthur Rinderknech, finale yükselen bir diğer isim oldu. 

İki Fransız tenisçi, final maçında yarın saat 13.30'da karşılaşacak.

Andre Goransson-David Pel ikilisi şampiyon oldu

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