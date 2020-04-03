Andrea Agnelli: Böyle şampiyonluğu istemeyiz

Celal Umut Eren - Skorer Dış Haberler

Corona virüs salgınının en çok etkilediği İtalya’da futbol liglerindeki belirsizlik sürüyor.

26. hafta itibariyle durdurulan İtalya Serie A’da Serie A yönetimi ve futbol federasyonu ligi iptal ederek, mevcut puan tablosuyla ligi bitirme önerisini gündeme aldı.

İtalya’daki kulüplere bu yönde soru soruldu. Ancak Juventus Başkanı Agnelli, direkt karşı çıkarak, adil bir durum olmayacağını kaydetti. Özellikle ligdeki sıralamada yarışan takımların yakın puanlarda olduğunu anımsatan Andrea Agnelli’nin bu durumu kabul etmediği aktarıldı.

İtalya Futbol Federasyonu Başkanı Gabriele Gravina, Agnelli’nin bitirme fikrine yanaşmadığı ve adaletten uzak bir karar olacağını savunduğunu belirtti

Agnelli’nin tüm kulüp başkanlarını bir araya toplayarak herkese uygun çözüm yolunu aramak istediği bildirildi.

UEFA ve ECA'dan mektup: Belçika gibi yapmayın

Agnelli aynı zamanda ECA Başkanlığı'nı da yürütüyor. Avrupa Kulüpler Birliği (UEFA-ECA) ve Avrupa Profesyonel Futbol Liglerinin (EPFL) dün kurum ve kulüplere bir mektup göndererek, ligler tamamlanmadan tescil etme kararının doğru olmayacağını belirtti.

Belçika'nın sezon bitmeden Brugge'ü şampiyon ilan edilmesi tavsiye kararına diğer federasyonların uymamasını istedi.