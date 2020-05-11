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11.05.2020 - 23:44 |

Andrew Robertson, Liverpool'da bÄ±rakmak istiyor

Liverpool'un sol beki Andrew Robertson, kariyerini kulÃ¼bÃ¼nde tamamlamak istediÄŸini sÃ¶yledi.Â

Andrew Robertson, Liverpool'da bÄ±rakmak istiyor
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Ä°ngiltere Premier Lig takÄ±mÄ± Liverpool'un sol beki Andrew Robertson, kariyerini kulÃ¼bÃ¼nde tamamlamak istediÄŸini sÃ¶yledi.Â 

26 yaÅŸÄ±ndaki oyuncu, Ä°ngiliz basÄ±nÄ±na yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, emekliliÄŸine kadar Ã¶nÃ¼nde uzun bir sÃ¼re olduÄŸunu belirtti.Â 

OynayabileceÄŸi yaÅŸa kadar futbola devam etmek istediÄŸini kaydeden Ä°skoÃ§ futbolcu, "Zor olacak ama kariyerimi burada bitirmeyi Ã§ok isterim. Ä°skoÃ§ya'ya dÃ¶nmem gerekirse buna da aÃ§Ä±k olurum ancak benim iÃ§in ideal durum birkaÃ§ kupa daha kazanarak Liverpool'da emekli olmak." ifadelerini kullandÄ±.Â 

2017 yÄ±lÄ±nda Hull City'den transfer edilen Andrew Robertson, bu sezon Liverpool'la Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± 41 maÃ§ta 2 gol attÄ±.

Andrew Robertson, Liverpoolda bÄ±rakmak istiyor

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