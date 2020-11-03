03.11.2020 - 23:09 |
Ankara Demirspor'da 15 kiÅŸinin Kovid-19 testi pozitif çÄ±ktÄ±
Ankara Demirspor'da 10 futbolcu, 1 antrenÃ¶r ve 4 personelin yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) testi pozitif Ã§Ä±ktÄ±.Â
Misli.com 2. Lig ekiplerinden Ankara Demirspor'da 10 futbolcu, 1 antrenÃ¶r ve 4 personelin yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) testi pozitif Ã§Ä±ktÄ±.Â
KulÃ¼pten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, "PerÅŸembe gÃ¼nÃ¼ Mamak FK ile oynayacaÄŸÄ±mÄ±z Ziraat TÃ¼rkiye KupasÄ± 3. eleme turu karÅŸÄ±laÅŸmasÄ± Ã¶ncesi yapÄ±lan Kovid-19 testi sonucunda 10 futbolcu, 1 antrenÃ¶r ve 4 personelimizin testi pozitif sonuÃ§lanmÄ±ÅŸtÄ±r." ifadelerine yer verildi.