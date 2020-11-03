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03.11.2020 - 23:09 |

Ankara Demirspor'da 15 kiÅŸinin Kovid-19 testi pozitif çÄ±ktÄ±

Ankara Demirspor'da 10 futbolcu, 1 antrenÃ¶r ve 4 personelin yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) testi pozitif Ã§Ä±ktÄ±.Â

Ankara Demirspor'da 15 kiÅŸinin Kovid-19 testi pozitif çÄ±ktÄ±
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Misli.com 2. Lig ekiplerinden Ankara Demirspor'da 10 futbolcu, 1 antrenÃ¶r ve 4 personelin yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) testi pozitif Ã§Ä±ktÄ±.Â 

KulÃ¼pten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, "PerÅŸembe gÃ¼nÃ¼ Mamak FK ile oynayacaÄŸÄ±mÄ±z Ziraat TÃ¼rkiye KupasÄ± 3. eleme turu karÅŸÄ±laÅŸmasÄ± Ã¶ncesi yapÄ±lan Kovid-19 testi sonucunda 10 futbolcu, 1 antrenÃ¶r ve 4 personelimizin testi pozitif sonuÃ§lanmÄ±ÅŸtÄ±r." ifadelerine yer verildi.

Ankara Demirsporda 15 kiÅŸinin Kovid-19 testi pozitif Ã§Ä±ktÄ±

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