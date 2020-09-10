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10.09.2020 - 17:27 | | ANKARA (AA) -

Ankara Eryaman Stadı Müdürü Muzaffer Gültekin vefat etti

Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Tesisler Şube ve aynı zamanda Eryaman Stadı Müdürü Muzaffer Gültekin vefat etti.

Ankara Eryaman Stadı Müdürü Muzaffer Gültekin vefat etti
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Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden edinilen bilgiye göre, bir süredir hastalıkla mücadele eden 54 yaşındaki Gültekin, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Muzaffer Gültekin'in cenazesinin yarın Bala ilçesi Merkez Camisi'nde öğle namazını müteakiben kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği kaydedildi.

 

 

 

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