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Haberler1.Lig Haberleri Ankara Keçiörengücü, 3 futbolcuyu daha kadrosuna kattı
15.08.2020 - 15:55 | |   ANKARA (AA) -

Ankara Keçiörengücü, 3 futbolcuyu daha kadrosuna kattı

TFF 1. Lig'de mücadele eden Ankara Keçiörengücü, 3 futbolcuyla daha sözleşme imzaladı.

Ankara Keçiörengücü, 3 futbolcuyu daha kadrosuna kattı
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Başkent ekibinden yapılan açıklamaya göre, orta saha hattına Gençlerbirliği'nden 21 yaşındaki Emre Gündoğdu, kanat hattına Adana Demirspor'dan 26 yaşındaki Emre Uruç ve forvet hattına da Kırklarelispor'dan 20 yaşındaki Malik Karaahmet transfer edildi.

Kulübün Aktepe Tesisleri'nde düzenlenen imza törenine futbolcular ile Keçiörengücü İdari Menajeri Abuzer Şahin katıldı.

Şahin, törende yaptığı konuşmada kişilik ve futbolculuklarına güvendikleri 3 ismi daha transfer ettikleri için mutlu olduklarını belirterek, "Camiamıza hayırlı olsun. İyi bir sezon geçirmelerini temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Başkent ekibi, transfer sezonunun başlamasının ardından daha önce Ankara Demirspor'dan Mustafa Tahir Babaoğlu, Manisa FK'den Oğuzhan Erdoğan ile Arnavutluk ekibi Tirana'dan Edon Hasani'yi kadrosuna katmıştı.

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