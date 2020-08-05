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05.08.2020 - 21:26 | | AA

Ankara Keçiörengücü, sezonu açtı!

TFF 1. Lig ekibi Ankara Keçiörengücü, 2020-2021 sezonunun ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

Ankara Keçiörengücü, sezonu açtı!
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TFF 1. Lig ekibi Ankara Keçiörengücü, 2020-2021 sezonunun ilk antrenmanını gerçekleştirdi. 

Yeni teknik direktörü İlker Püren yönetiminde Aktepe Tesisleri'nde sezonun ilk antrenmanını gerçekleştiren mor-beyazlı futbolcuların, kondisyon çalışması yaptığı belirtildi. 

Teknik direktör İlker Püren'in yardımcılığını bir dönem Galatasaray'da forma giyen Altan Aksoy'un yapacağı ifade edildi. Teknik ekipte Nail Alköse, Ahmet Cingöz, Mustafa İşçelebi'nin de yer alacağı kaydedildi.

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