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05.01.2021 - 15:13 | | ANKARA (AA) -

Ankara Keçiörengücü'nden 2 transfer birden

Başkent temsilcisi sol bek Muharrem Cinan ve kanat oyuncusu Melik Derin'i renklerine bağladı.

Ankara Keçiörengücü'nden 2 transfer birden
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TFF 1. Lig'de mücadele eden Ankara Keçiörengücü, 2 futbolcuyla sözleşme imzaladı.

Başkent ekibinden yapılan açıklamaya göre, Sancaktepe FK'den 22 yaşındaki sol bek Muharrem Cinan, kanat hattına yine aynı takımdan 28 yaşındaki Melik Derin transfer edildi.

Açıklamada, Muharrem Cinan ile 3,5, Melik Derin ile de 2,5 yıllık anlaşmaya imza atıldığı duyuruldu. Kulübün Aktepe Tesisleri'nde düzenlenen imza törenine futbolcular ile Keçiörengücü İdari Menajeri Abuzer Şahin katıldı.

Ankara Keçiörengücünden 2 transfer birden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maç özeti | Hellas Verona 1-2 Inter
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