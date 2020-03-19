Ankara'daki kritik toplantıdan karar çıktı! Tüm ligler ertelendi

SKORER ÖZEL

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 3 Federasyon Başkanı ve Kulüpler Birliği Başkanı ile toplandı.

Toplantı sonrasında Türkiye'deki oynanan liglerde müsabakaların hepsinin ertelenme kararı çıktı.

Gergin geçen toplantıda Bakan Kasapoğlu, Federasyon Başkanları'na "Hazırlıklarınızı yaptınız mı?" diyerek şu soruları iletti:

- 4 Branşta liglerin tatil edilmesi bir karar fakat federasyonlar bu kararın ardından gelecek süreç için alternatifli planlama yapmış olmalı bu alternatifler nelerdir?

1-Ligleri tatil ettikten sonra alternatifli yeniden başlama tarihleri, müsabaka takvimleri, olası ligden düşme, şampiyonluk için play-off sistemi ve bu sistemin kriterleri nelerdir?

2-Lige verilen arada futbolcular hangi süreçte antrenmanlara başlayacaklar? Sporcular antrenmanlara başladıktan sonra kulüpler antrenman sırasında sporcuların enfekte olmamamsı için ne tip bir hazırlık yaptılar?

3-Liglerin tatil edilmesi dışında salgın yaz aylarına uzarsa ligleri nasıl tescil etmeyi düşünüyorlar alternatifli olarak?

4-Liglerin tatil olmasından sonra yurt dışına ailelerinin yanına gitmek isteyen sporcuların tekrar Türkiye’ye dönmesi nasıl olacak her sporcu ve yanındakilerin 14 gün gözlem süreci nasıl işleyecek?

5-Salgının yaz aylarına uzaması varsayımına göre bir sonraki sezon takvimi alternatifli hazır mı?

6-TVF ve TBF yukarıdaki sorular dışında Tokyo 2020 sürecine bu ortamda sporcularını nasıl hazırlayacak sportif ve sağlık planlanlamaları ve iş takvimleri nelerdir?