Ankaragücü 3 transferi açıkladı!

Süper Lig takımlarından Ankaragücü, bir dönem Gençlerbirliği'nde de forma giyen stoper Ante Kulusic, Vitoria Guimares'den Tyler Boyd ve Paok'tan Stelios Kitsiou'yu kadrosuna kattığını açıkladı. Ayrıca sarı-lacivertli takım, deneyimli oyuncu Kenan Özer'le de yolların ayrıldığını duyurdu.

Bu açıklamalarla birlikte Ankaragücü, transfer yasağının kalkmasının ardından son 24 saatte 5. transferini duyurmuş oldu.

Kenan Özer açıklaması şöyle: