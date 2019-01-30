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30.01.2019 - 15:16 |

Ankaragücü 3 transferi açıkladı!

Spor Toto Süper Lig takımlarından Ankaragücü, Ante Kulusic, Tyler Boyd ve Stelios Kitsiou'yu transfer ettiğini açıkladı. Ayrıca sarı-lacivertli takım tecrübeli futbolcu Kenan Özer'le de yolların ayrıldığını duyurdu.

Ankaragücü 3 transferi açıkladı!
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Süper Lig takımlarından Ankaragücü, bir dönem Gençlerbirliği'nde de forma giyen stoper Ante Kulusic, Vitoria Guimares'den Tyler Boyd ve Paok'tan Stelios Kitsiou'yu kadrosuna kattığını açıkladı. Ayrıca sarı-lacivertli takım, deneyimli oyuncu Kenan Özer'le de yolların ayrıldığını duyurdu.

Bu açıklamalarla birlikte Ankaragücü, transfer yasağının kalkmasının ardından son 24 saatte 5. transferini duyurmuş oldu.

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