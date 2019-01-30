Ankaragücü 3 transferi açıkladı!
Spor Toto Süper Lig takımlarından Ankaragücü, Ante Kulusic, Tyler Boyd ve Stelios Kitsiou'yu transfer ettiğini açıkladı. Ayrıca sarı-lacivertli takım tecrübeli futbolcu Kenan Özer'le de yolların ayrıldığını duyurdu.
Süper Lig takımlarından Ankaragücü, bir dönem Gençlerbirliği'nde de forma giyen stoper Ante Kulusic, Vitoria Guimares'den Tyler Boyd ve Paok'tan Stelios Kitsiou'yu kadrosuna kattığını açıkladı. Ayrıca sarı-lacivertli takım, deneyimli oyuncu Kenan Özer'le de yolların ayrıldığını duyurdu.
Bu açıklamalarla birlikte Ankaragücü, transfer yasağının kalkmasının ardından son 24 saatte 5. transferini duyurmuş oldu.
Hoşgeldin Ante Kulusic ??#Ankaragücü #Starwars pic.twitter.com/BiY0zm3FcL— MKE Ankaragücü (@Ankaragucu) 30 Ocak 2019
Kenan Özer açıklaması şöyle:
Kulübümüzün son iki yılda yaşadığı şampiyonlukların baş mimarlarından, sergilediği futbol, attığı goller ve karakteri ile camiamızın özdeşleşen futbolcuları arasına giren Kenan Özer ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.
Kenan Özer’e bundan sonraki hayatında ve futbol kariyerinde başarılar dileriz.
MKE ANKARAGÜCÜ SPOR KULÜBÜ
Hoş geldin Tyler Boyd ??#Ankaragücü #DarkAngel pic.twitter.com/65sJjljLDf— MKE Ankaragücü (@Ankaragucu) 30 Ocak 2019
Stelios Kitsiou Ankaragücümüzde! https://t.co/RnikCVqh19#Ankaragücü pic.twitter.com/5jG7xCmlIu— MKE Ankaragücü (@Ankaragucu) 30 Ocak 2019