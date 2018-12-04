Ankaragücü 4 eksikle çalıştı

Beştepe Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde yapılan antrenman, fitness salonundaki kuvvet çalışmasıyla başladı. Futbolcular, daha sonra antrenman sahasında çabukluk ve pas çalışması gerçekleştirdi. Minyatür kale maç yapan futbolcular, çalışmayı yenilenme koşusuyla tamamladı.

Başkent ekibinde, sakatlıkları devam eden Erdem Özgenç, Thievy Bifouma ve Johannes Hopf antrenmanda yer almazken, Kenan Özer fizyoterapist eşliğinde takımdan ayrı çalıştı. Hafif sakatlığı bulunan Alihan Kubalas ise takımla çalışmalara başladı.

Bu arada antrenmanı MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Mehmet Yiğiner de takip etti.

Sarı-lacivertliler, yarın yapacağı antrenmanla Bodrum Belediyesi Bodrumspor maçı hazırlıklarını tamamlayacak ve hava yoluyla Muğla'ya hareket edecek.