04.07.2020 - 17:44 |
Ankaragücü - Alanyaspor (CANLI)
Süper Lig'in 30. haftasında MKE Ankaragücü evinde Aytemiz Alanyaspor'u konuk ediyor. Mücadele saat 18.30'da başladı.
Süper Lig’in 30. haftasında Ankaragücü ile Aytemiz Alanyaspor karşı karşıya geliyor. Eryaman Stadyumu'nda oynanan karşılaşma saat 18.30'da başladı. Ev sahibi ekip 25 puan ile ligin son sırasında yer alırken konuk ekip 45 puanla 7. sırada yer alıyor.
İLK 11'LER:
Ankaragücü: Ricardo, Atila, Pazdan, Kulusic, Kitsiou, Faty, Pinto, Lukasik, Saba, Michalak, Orgill
Alanyaspor : Marafona, Nsakala, Welinton, Caulker, Juanfran, Ceyhun, Salih, Onur, Bakasetas, Efecan, Cisse
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