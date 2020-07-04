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04.07.2020 - 17:44 |

Ankaragücü - Alanyaspor maçının ilk 11'leri belli oldu

Süper Lig'in 30. haftasında MKE Ankaragücü evinde Aytemiz Alanyaspor'u konuk ediyor.

Ankaragücü - Alanyaspor maçının ilk 11'leri belli oldu
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Süper Lig'de 30. hafta tüm hızıyla devam ediyor. Küme düşmeme mücadelesi veren Başkent ekibi MKE Ankaragücü, ligin forma ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor'u evinde konuk ediyor. 

Saat 18:30'da Eryaman Stadyumu'nda başlayacak karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetecek. Ev sahibi ekip 25 puan ile ligin son sırasında yer alırken konuk ekip 45 puanla 7 sırada yer alıyor. 

Süper Lig'deki bu kritik karşılaşmayı Skorer canlı maç anlatımından takip edebilirsiniz

 Ankaragücü - Alanyaspor maçının ilk 11leri belli oldu

İLK 11'LER:

Ankaragücü: Ricardo, Atila, Pazdan, Kulusic, Kitsiou, Faty, Pinto, Lukasik, Saba, Michalak, Orgill

Alanyaspor : Marafona, Nsakala, Welinton, Caulker, Juanfran, Ceyhun, Salih, Onur, Bakasetas, Efecan, Cisse

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