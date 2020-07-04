Ankaragücü - Alanyaspor maçının ilk 11'leri belli oldu

Süper Lig'de 30. hafta tüm hızıyla devam ediyor. Küme düşmeme mücadelesi veren Başkent ekibi MKE Ankaragücü, ligin forma ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor'u evinde konuk ediyor.

Saat 18:30'da Eryaman Stadyumu'nda başlayacak karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetecek. Ev sahibi ekip 25 puan ile ligin son sırasında yer alırken konuk ekip 45 puanla 7 sırada yer alıyor.

Süper Lig'deki bu kritik karşılaşmayı Skorer canlı maç anlatımından takip edebilirsiniz

İLK 11'LER:

Ankaragücü: Ricardo, Atila, Pazdan, Kulusic, Kitsiou, Faty, Pinto, Lukasik, Saba, Michalak, Orgill

Alanyaspor : Marafona, Nsakala, Welinton, Caulker, Juanfran, Ceyhun, Salih, Onur, Bakasetas, Efecan, Cisse