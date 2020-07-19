Ankaragücü - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig'de 29 puanla ligin dibinde yer alan MKE Ankaragücü, Fraport TAV Antalyaspor ile karşılaşacak. Kritik müsabakayı FIFA kokartlı hakemlerden Cüneyt Çakır yönetecek.

Eryaman Stadyumunda saat 21.00’de başlayacak karşılaşmayı, FIFA kokartlı hakemlerden Cüneyt Çakır yönetecek. Ligin 32. haftasında iç sahada Galatasaray’ı 1-0 yenerek ligde kalma umudunu koruyan başkent ekibi, ligde 29 puanla 18. sırada yer alıyor.

Maç saat kaçta hangi kanalda?

Saat 21.00'da oynanacak mücadele, Bein Sports Max HD 2 kanalından canlı izlenebilecek.

Ankaragücü iç sahada üst üste iki galibiyet alamadı

Antalyaspor ile oynadığı son iki Süper Lig maçında 4 puan toplayan Ankaragücü (1 galibiyet - 1 beraberlik) daha önceki 9 karşılaşmadan sadece 2 puan çıkarabilmişti (2 beraberlik - 7 yenilgi).

Son 2 Süper Lig maçında Antalyaspor filelerine 6 gol gönderen Ankaragücü, daha önceki 9 karşılaşmanın toplamında aynı sayıda gol sevinci yaşayabilmişti. Ankaragücü ile oynadığı son 11 Süper Lig maçında da gol bulmayı başaran Antalyaspor, en son Mayıs 2007’deki karşılaşmada fileleri havalandıramadı. Evinde oynadığı son Süper Lig maçında Galatasaray’ı yenen Ankaragücü, bu sezon iç sahada üst üste iki galibiyet alamadı.

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