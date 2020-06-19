Ankaragücü-Başakşehir (CANLI)

Süper Lig'de 28. haftanın açılış maçında Başakşehir deplasmanda Ankaragücü'ne konuk oluyor. Başakşehir sahadan puanla ayrılması durumunda maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturacak. Ligde kalma mücadelesi veren Ankaragücü'nün ise mutlak puana ihtiyacı var. Müsabaka saat 21.00'de başladı.

Ankaragücü-Başakşehir: 1-0

Gol: 12' Gerson Rodrigeus (penaltı) (Anakragücü)

Penaltı kararı

10. dakikada Martin Skrtel'in ceza sahasında Saba Lobzhanidze'yi düşürmesinin ardından Ankaragücü penaltı atışı kazandı.

İLK 11'LER

Ankaragücü: Ricardo, Kitsiou, Pazdan, Faty, Atila, Lukasik, Pinto, Scarione, Michalak, Saba, Rodrigues

Başakşehir: Mert Günok, Caicara, Skrtel, Epureanu, Clichy, İrfan, Mahmut, Visca, Aleksic, Crivelli, Demba Ba

Başakşehir'in üstünlüğü dikkat çekiyor

Ankaragücü, Başakşehir ile karşılaştığı Eylül 2007 yılında oynanan maçı 1-0'lık skorla kazandıktan sonra oynanan beş maçta galip olamadı. Başakşehir, Ankaragücü ile oynadığı son beş maçta iki kez galip olan taraf olurken iki takım üç maçta eşitliği bozamadı.