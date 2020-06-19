Ankaragücü-Başakşehir (CANLI)
Süper Lig'de 28. haftanın açılış maçında şampiyonluk mücadelesi veren Başakşehir, ligde kalma mücadelesi veren Ankaragücü'ne konuk oluyor. Müsabaka saat 21.00'de başladı. Maçta Ankaragücü 1-0 öne geçti...
Süper Lig'de 28. haftanın açılış maçında Başakşehir deplasmanda Ankaragücü'ne konuk oluyor. Başakşehir sahadan puanla ayrılması durumunda maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturacak. Ligde kalma mücadelesi veren Ankaragücü'nün ise mutlak puana ihtiyacı var. Müsabaka saat 21.00'de başladı.
Ankaragücü-Başakşehir: 1-0
Gol: 12' Gerson Rodrigeus (penaltı) (Anakragücü)
Penaltı kararı
10. dakikada Martin Skrtel'in ceza sahasında Saba Lobzhanidze'yi düşürmesinin ardından Ankaragücü penaltı atışı kazandı.
İLK 11'LER
Ankaragücü: Ricardo, Kitsiou, Pazdan, Faty, Atila, Lukasik, Pinto, Scarione, Michalak, Saba, Rodrigues
Başakşehir: Mert Günok, Caicara, Skrtel, Epureanu, Clichy, İrfan, Mahmut, Visca, Aleksic, Crivelli, Demba Ba
Başakşehir'in üstünlüğü dikkat çekiyor
Ankaragücü, Başakşehir ile karşılaştığı Eylül 2007 yılında oynanan maçı 1-0'lık skorla kazandıktan sonra oynanan beş maçta galip olamadı. Başakşehir, Ankaragücü ile oynadığı son beş maçta iki kez galip olan taraf olurken iki takım üç maçta eşitliği bozamadı.