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10.01.2021 - 11:01 |

Ankaragücü - Başakşehir karşılaşmasında muhtemel 11'ler

Geçtiğimiz hafta kazanarak rahatlayan Başakşehir, Ankaragücü deplasmanında 3 puan arıyor.

Ankaragücü - Başakşehir karşılaşmasında muhtemel 11'ler
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Süper Lig'in 18. haftasında MKE Ankaragücü ile Medipol Başakşehir karşı karşıya geliyor.

Geçtiğimiz hafta 7 maçlık galibiyet hasretine son veren Başakşehir, 19 puanda bulunuyor. Alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Ankaragücü ise 15 puana sahip.

Ankaragücü'nde Michal Pazdan, Ender Aygören, Emre Güral, Tiago Pinto ve Stelios Kitsiou sakatlığı sebebiyle forma giyemeyecek. Başakşehir'de ise Junior Caiçara, Mert Günok, Martin Skrtel ve Bolingoli Mbmbo oynayamayacak.

Ankara'da oynanacak olan mücadelede Ankaragücü, Başakşehir'i konuk ediyor. Saat 16.00'da başlayacak olan mücadeleyi hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetiyor. BeinSports'tan canlı olarak yayınlanacak olan karşılaşmayı dilerseniz Skorer Canlı Maç Merkezi'nden anbean takip edebilirsiniz.

Ankaragücü - Başakşehir karşılaşmasında muhtemel 11ler

ANKARAGÜCÜ: Ricardo, Atakan Çankaya, Erdi Dikmen, Sarlija, Atila Turan, Lukasik, Voca, Lobzhanidze, Paintsil, Endri Çekiçi, Bolingi

BAŞAKŞEHİR: Volkan Babacan, Ponck, Epureanu, Hasan Ali Kaldırım, Mahmut Tekdemir, Berkay Özcan, İrfan Can Kahveci, Deniz Türüç, Nacer Chadli, Gulbrandsen

Ankaragücü - Başakşehir karşılaşmasında muhtemel 11ler

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