Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSüper Lig Haberleri Ankaragücü-Başakşehir maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
19.06.2020 - 18:05 |

Ankaragücü-Başakşehir maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Süper Lig'de 28. haftanın açılış maçında Şampiyonluk mücadelesi veren Başakşehir, Ligde kalma mücadelesi veren Ankaragücüne konuk oluyor. Maçın başlamasına saatler kala maçı izleyecek olan futbolseverler maçın başlama saatini araştırmaya devam ediyor. Süper Lig'de 56 puanla ikinci sırada yer alan Medipol Başakşehir 24 puanla 17. sırada yer alan Ankaragücünü konuk oluyor. Peki Ankaragücü-Başakşehir maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak?

Ankaragücü-Başakşehir maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
ABONE OL

Süper Lig'de 28. haftanın açılış maçında Başakşehir deplasmanda Ankaragücüne konuk oluyor. Ligde kalan maçlarını kazanıp şampiyon olmanın planlarını yapan son yılların flaş takımı Medipol Başakşehir 87 günlük aranın ardından geçtiğimiz hafta sahasında Alanyaspor'u konuk etmiş ve 2-0'lık skorla sahadan galip ayrılan taraf olmuştu. Lider Trabzonspor ile aynı puanda yer alan Başakşehir bu akşam kazanması halinde maç fazlası ile liderlik koltuğuna oturacak. Peki Ankaragücü-Başakşehir maçı saat kaçta hangi kanalda?

ANKARAGÜCÜ-BAŞAKŞEHİR MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Ankaragücü-Başakşehir maçı bu akşam 21:00'de başlayacak. Eryaman Stadyumunda oynanacak olan mücadelede Hüseyin Göçek düdük çalacak. Mücadele beIN SPORTS 1 HD ekranından naklen yayınlanacak.

BAŞAKŞEHİR ÜSTÜN!

Ankaragücü, Başakşehir ile karşılaştığı Eylül 2007 yılında oynanan maçı 1-0'lık skorla kazandıktan sonra oynanan beş maçta galip olamadı. Başakiehir, Ankaragücü ile oynadığı son beş maçta iki kez galip olan taraf olurken iki takım üç maçta eşitliği bozamadı.

MUHTEMEL 11'LER

Ankaragücü: Friedrich, Kitsiou, Pazdan, Faty, Atila Turan, Lukasik, Pinto, Scarione, Rodrigues , Michalak, Orgill

Başakşehir: Mert Günok, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, Mahmut Tekdemir, İrfan Can Kahveci, Visca, Aleksic, Crivelli, Ba

 

Konyaspor'dan sağlık çalışanlarına özel 'Minnettarız' pankartı...
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Ankaragücü-Başakşehir maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
    Ankaragücü-Başakşehir maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
  2. Son dakika | Sivasspor 6. koronavirüs testi sonuçlarını açıkladı!
    Son dakika | Sivasspor 6. koronavirüs testi sonuçlarını açıkladı!
  3. Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko finale kaldı
    Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko finale kaldı
  4. Bursaspor 97 gün sonra sahaya çıkıyor
    Bursaspor 97 gün sonra sahaya çıkıyor
  5. Beşiktaş, Denizli'ye gitti
    Beşiktaş, Denizli'ye gitti



İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Türk Telekom Stadı'nda Kobe Bryant sürprizi!

Türk Telekom Stadı'nda Kobe Bryant sürprizi!

Dortmund'da kaleci Bürki'nin sözleşmesi uzatıldı

Dortmund'da kaleci Bürki'nin sözleşmesi uzatıldı

Guiza'dan futbola devam kararı! 39 yaşında ama...

Guiza'dan futbola devam kararı! 39 yaşında ama...

Neymar'a büyük şok! Barcelona'ya 6,7 milyon euro ödeyecek

Neymar'a büyük şok! Barcelona'ya 6,7 milyon euro ödeyecek

Sıradaki Haber