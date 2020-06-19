Ankaragücü-Başakşehir maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Süper Lig'de 28. haftanın açılış maçında Başakşehir deplasmanda Ankaragücüne konuk oluyor. Ligde kalan maçlarını kazanıp şampiyon olmanın planlarını yapan son yılların flaş takımı Medipol Başakşehir 87 günlük aranın ardından geçtiğimiz hafta sahasında Alanyaspor'u konuk etmiş ve 2-0'lık skorla sahadan galip ayrılan taraf olmuştu. Lider Trabzonspor ile aynı puanda yer alan Başakşehir bu akşam kazanması halinde maç fazlası ile liderlik koltuğuna oturacak. Peki Ankaragücü-Başakşehir maçı saat kaçta hangi kanalda?

ANKARAGÜCÜ-BAŞAKŞEHİR MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Ankaragücü-Başakşehir maçı bu akşam 21:00'de başlayacak. Eryaman Stadyumunda oynanacak olan mücadelede Hüseyin Göçek düdük çalacak. Mücadele beIN SPORTS 1 HD ekranından naklen yayınlanacak.

BAŞAKŞEHİR ÜSTÜN!

Ankaragücü, Başakşehir ile karşılaştığı Eylül 2007 yılında oynanan maçı 1-0'lık skorla kazandıktan sonra oynanan beş maçta galip olamadı. Başakiehir, Ankaragücü ile oynadığı son beş maçta iki kez galip olan taraf olurken iki takım üç maçta eşitliği bozamadı.

MUHTEMEL 11'LER

Ankaragücü: Friedrich, Kitsiou, Pazdan, Faty, Atila Turan, Lukasik, Pinto, Scarione, Rodrigues , Michalak, Orgill

Başakşehir: Mert Günok, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, Mahmut Tekdemir, İrfan Can Kahveci, Visca, Aleksic, Crivelli, Ba