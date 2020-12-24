Ankaragücü-Beşiktaş maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda? Muhtemel 11'ler...

Ankaragücü-Beşiktaş maçının başlamasına kısa bir süre kaldı. Süper Lig'de 14. hafta maçında bu akşam Ankara deplasmanında Ankaragücü'ne konuk olacak. Liderlik yarışında Fenerbahçe ve Galatasaray'ın 3 puanla tamamladığı haftayı kayıpsız geçmek isteyen Beşiktaş'ta gözler maçın oynanacağı saate çevrildi. Geride kalan 13 haftada 1 haftayı bay geçen Beşiktaş çıktığı 12 müsabakadan 22 puan çıkardı. Bu akşam Ankara deplasmanında 3 puan alması halinde puanını 25'e yükseltecek olan Beşiktaş sıralamada 4. sıraya yeniden yükselecek. Peki Ankaragücü-Beşiktaş maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda, saat kaçta?

ANKARAGÜCÜ-BEŞİKTAŞ MAÇI BU AKŞAM SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Ankaragücü-Beşiktaş maçı bu akşam saat 19:00'da başlayacak. Eryaman Stadyumu'nda oynanacak olan mücadelede Halis Özkhaya düdük çalacak. Mücadele beIN SPORTS 1 HD ekranından naklen yayınlanacak

MUHTEMEL 11'LER

Ankaragücü: Friedrich, Kitsou, Sarlija, Erdi Dikmen, Pinto, Atakan Çankaya, Lobzhanidze, El Hadji, Lukasik, Endri Çekici, Börven.

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Welinton, Vida, Rıdvan Yılmaz, Atiba, Josef, Mensah, N'Koudou, Ghezzal, Aboubakar.