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24.12.2020 - 12:56 |

Ankaragücü-Beşiktaş maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda? Muhtemel 11'ler...

Ankaragücü-Beşiktaş maçı için geri sayım sürüyor. Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş bu akşam Ankara deplasmanında 3 puan için sahaya çıkacak. Süper Lig'de 3 hafta üst üste galibiyet aldıktan sonra Alanyaspor'a kaybeden Beşşiktaş, geçtiğimiz hafta sonu sahasında konuk ettiği Erzurumspor'u 4 golle geçmişti. Bu akşam Ankara deplasmanında 3 puan için sahaya çıkacak olan Siyah Beyazlık takımda gözler maçın oynanacağı saate çevrildi. Peki Ankaragücü-Beşiktaş maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda?

Ankaragücü-Beşiktaş maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda? Muhtemel 11'ler...
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Ankaragücü-Beşiktaş maçının başlamasına kısa bir süre kaldı. Süper Lig'de 14. hafta maçında bu akşam Ankara deplasmanında Ankaragücü'ne konuk olacak. Liderlik yarışında Fenerbahçe ve Galatasaray'ın 3 puanla tamamladığı haftayı kayıpsız geçmek isteyen Beşiktaş'ta gözler maçın oynanacağı saate çevrildi. Geride kalan 13 haftada 1 haftayı bay geçen Beşiktaş çıktığı 12 müsabakadan 22 puan çıkardı. Bu akşam Ankara deplasmanında 3 puan alması halinde puanını 25'e yükseltecek olan Beşiktaş sıralamada 4. sıraya yeniden yükselecek. Peki Ankaragücü-Beşiktaş maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda, saat kaçta?

ANKARAGÜCÜ-BEŞİKTAŞ MAÇI BU AKŞAM SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Ankaragücü-Beşiktaş maçı bu akşam saat 19:00'da başlayacak. Eryaman Stadyumu'nda oynanacak olan mücadelede Halis Özkhaya düdük çalacak. Mücadele beIN SPORTS 1 HD ekranından naklen yayınlanacak

MUHTEMEL 11'LER

Ankaragücü: Friedrich, Kitsou, Sarlija, Erdi Dikmen, Pinto, Atakan Çankaya, Lobzhanidze, El Hadji, Lukasik, Endri Çekici, Börven.

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Welinton, Vida, Rıdvan Yılmaz, Atiba, Josef, Mensah, N'Koudou, Ghezzal, Aboubakar.

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