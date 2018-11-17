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17.11.2018 - 16:46 | | AA

Ankaragücü, Beşiktaş'a hazırlanıyor

MKE Ankaragücü, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasındaBeşiktaş'ı konuk edeceği maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Ankaragücü, Beşiktaş'a hazırlanıyor
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Kulüpten yapılan açıklamada, sakatlıkları süren Alihan Kubalas, Thomas Heurtaux, İlhan Parlak, Johannes Hopf ve Korcan Çelikay'ın fizyoterapistler eşliğinde takımdan ayrı çalıştıkları bildirildi.

Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki idmanda oyuncuların, bireysel çalışmaların ardından taktiksel çift kale maç yaptıkları ifade edildi.

Sakatlığı geçen Kubilay Kanatsızkuş'un da takımla birlikte antrenmanda yer aldığı aktarıldı.

Teknik direktör İsmail Kartal, oyunculara 1 gün izin verirken, sarı-lacivertliler 19 Kasım Pazartesi günü gerçekleştirilecek antrenmanlaBeşiktaş maçı hazırlıklarına devam edecek.

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