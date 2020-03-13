Ankaragücü - Çaykur Rizespor: 2-1

Süper Lig'de 26. haftanın açılış maçında Ankaragücü ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi. Koronavirüs tehlikesi sebebiyle seyircisiz oynanan karşılaşmayı MKE Ankaragücü 2-1 kazandı.

Eryaman Stadyumu'nda Ankaragücü'nün gollerini 17. dakikada kendi kalesine Burak Albayrak ve 22. dakikada Gerson Rodrigues attı. Çaykur Rizespor'un tek golünü 45+1. dakikada Garmash kaydetti. 90+4. dakikada Rizespor'da Moroziuk ikinci sarı kartını görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonuçla MKE Ankaragücü puanını 23 yaptı ve 17. sırada yer aldı. Çaykur Rizespor ise 25 puanla 1 sıra gerileyerek 15. sırada yer aldı.

İŞTE SÜPER LİG'DE SON PUAN DURUMU

Stat: Eryaman

Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Kerem Ersoy

MKE Ankaragücü: Friedrich, Kitsiou, Kulusic, Pazdan, Atila Turan, Lukasik, Faty, Sedat Ağçay (Dk. 67 Scarione), Rodrigues, Michalak (Dk. 75 Lobjanidze), Orgill (Dk. 86 İlhan Parlak)

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan (Dk. 71 Tarık Çetin), Moroziuk, Talbi, Burak Albayrak, Melnjak, Abdullah Durak (Dk. 56 Tunay Torun), Diomande, Boldrin, Garmash (Dk. 81 Sasse), Samudio, Skoda

Goller: Dk. 17 Burak Albayrak (Kendi kalesine), Dk. 23 Rodrigues (MKE Ankaragücü), Dk. 45+1 Garmash (Çaykur Rizespor)

Kırmızı kart: Dk. 90+ 5 Moroziuk (Çaykur Rizespor)

Sarı kartlar: Dk. 22 Michalak, Dk. 57 Kulusic (MKE Ankaragücü), Dk. 64 Diomande (Çaykur Rizespor)

Maçtan dakikalar

2. dakikada Lukasik'in vuruşunda baraja çarpan top az farkla auta çıktı.

15. dakikada Atila Turan'ın Çaykur Rizespor ceza sahası dışı sağ çaprazından kullandığı serbest atışta ceza alanında iyi yükselen Orgill'in vuruşunda, kaleci Gökhan Akkan iki hamlede topu kontrol etti.

17. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Atila Turan'ın kullandığı kornerde Burak Albayrak meşin yuvarlağı kendi ağlarına gönderdi: 1-0

23. dakikada MKE Ankaragücü farkı 2'ye çıkardı. Yine Atila Turan'ın kullandığı kornerde Lukasik, defans oyuncularının uzaklaştırdığı topla ceza alanının önünde buluştu. Bu futbolcunun vuruşunda Rodrigues, ceza alanında kontrol ettiği topu kaleci Gökhan'ın sağından filelerle buluşturdu: 2-0

45 1. dakikada Diomande'nin MKE Ankaragücü ceza alanının sağından arka direğe yaptığı ortada topla Samudio buluştu. Bu futbolcunun ortasında Garmash kafayla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-1

Maçın ilk yarısı, MKE Ankaragücü'nün 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

54. dakikada Boldrin'in MKE Ankaragücü ceza alanı dışından sağ çaprazdan kullandığı serbest atışta, iyi yükselen Talbi'nin kafa vuruşunda top üst direğe çarparak auta gitti.

73. dakikada Samudio'nun sert vuruşunda, kaleci Friedrich topu kornere çeldi.

83. dakikada Kitsiou'nun sağdan ortasında Rodrigues uygun durumda topa vuramadı.

87. dakikada Skoda'nın kafa pasında MKE Ankaragücü ceza alanı içinde topla buluşan Sasse'nin vuruşunda, meşin yuvarlak direğin üstünden auta çıktı.

MKE Ankaragücü, karşılaşmayı 2-1 kazandı.