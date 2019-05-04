Ankaragücü-Çaykur Rizespor:2-2

Eryaman Stadı'nda oynanan mücadelenin 27. dakikasında Melnjak'la Çaykur Rizespor deplasmanda 1-0 öne geçti. İlk yarı da bu skorla sona erdi.

İkinci yarıda İlhan Parlak'la 59. dakikada golü bulan Ankaragücü skoru dengeledi. 85. dakikada Pazdan'la bir gol daha bulan Ankaragücü 2-1'lik üstünlüğü yakaladı. 90+1'de ise Muriç'in attığı penaltı atışı skora tekrar dengeyi getirdi.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca taraflar sahada birer puanla ayrıldı.

Bu sonuçla Ankaragücü puanını 37'ye yükseltirken Çaykur Rize 40. puanını hanesine yazdırdı.

Stat: Eryaman

Hakemler: Suat Arslanboğa, Esat Sancaktar, İsmail Şencan

MKE Ankaragücü: Altay Bayındır, Cebrail Karayel, Kulusic, Pazdan, Mehmet Sak (Dk. 57 İlhan Parlak), Sacko, Sedat Ağçay, Moke (Dk. 10 Moulin), Boyd, Canteros, Orgill (Dk. 75 Sadaev)

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Moroziuk, Awaziem, Abarhoun, Melnjak, Azubuike, Musa Çağıran (Dk. 74 Umar), Samudio, Boldrin (Dk. 90 1 Abdullah Durak), Mustafa Saymak (Dk. 67 Saadane), Muric

Goller: Dk. 27 Melnjak, Dk. 90 1 Muric (penaltıdan) (Çaykur Rizespor), Dk. 59 İlhan Parlak, Dk. 85 Pazdan (MKE Ankaragücü)

Sarı kartlar: Dk. 14 Musa Çağıran, Dk. 54 Awaziem (Çaykur Rizespor), Dk. 19 Boyd, Dk. 51 Mehmet Sak, Dk. 58 Cebrail Karayel, Dk. 67 Moulin, Dk. 90 Sedat Ağçay (MKE Ankaragücü)

MAÇTAN DAKİKALAR

9. dakikada ceza alanı içinde topla buluşan Mustafa Saymak'ın vuruşunda kaleye giden topu son anda Pazdan önledi.

17. dakikada Boldrin'in sağ kanattan altıpas içine yaptığı ortada iyi yükselen Muric'in kafa vuruşunda top kalecide kaldı.

27. dakikada konuk ekip öne geçti. Melnjak'ın sol taraftan ceza alanına yaptığı ortada top doğrudan ağlarla buluştu: 0-1

45 3. dakikada Melnjak'ın sol taraftan ceza alanı içine yaptığı ortada penaltı noktasındaki Mustafa Saymak'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısını Çaykur Rizespor 1-0 önde tamamladı.

47. dakikada Mehmet Sak'ın soldan yaptığı ortada uzak direkte Orgill'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.



59. dakikada ev sahibi ekip beraberliği yakaladı. Sacko getirdiği topu arka direkteki İlhan Parlak'a aktardı. Bu futbolcu altıpas içinde kayarak meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-1 61. dakikada ceza yayının hemen önünde topla buluşan Musa Çağıran'ın sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Altay Bayındır'ın ellerinde kaldı.



73. dakikada Samudio'nin yaklaşık 20 metreden yerden attığı şutta top direkten oyun alanına döndü.



85. dakikada MKE Ankaragücü öne geçti. Canteros'un sağ kanattan kullandığı köşe atışında ön direkte boş pozisyonda kalan Pazdan'ın kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-1

90+1. dakikada konuk ekip beraberliği sağladı. Sedat Ağçay'ın ceza sahası içinde Samudio'yu düşürmesiyle hakem Suat Arslanboğa, VAR'ın da uyarısıyla penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını kullanan Muric, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-2 Karşılaşma, 2-2 sonuçlandı.