Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerÇaykur Rizespor Haberleri Ankaragücü - Çaykur Rizespor (CANLI)
13.03.2020 - 20:01 |

Ankaragücü - Çaykur Rizespor (CANLI)

Süper Lig'de 26. haftanın açılış maçında Ankaragücü ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geliyor.

Ankaragücü - Çaykur Rizespor (CANLI)

Süper Lig'de 26. haftanın açılış maçında Ankaragücü ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geliyor. Koronavirüs tehlikesi sebebiyle karşılaşmalar seyircisiz oynanacak. Eryaman Stadyumu'nda oynanan müsabaka saat 20:00'de başladı.

 

ANKARAGÜCÜ - ÇAYKUR RİZESPOR: 2-1

*İlk yarı sona erdi

GOL: 17' Burak Albayrak (K.K) 22' Gerson Rodrigues ( Ankaragücü) 45+1' Garmash (Rizespor)

İLK 11'LER

Ankaragücü: Friedrich, Kitsiou, Pazdan, Kulusic, Atilla, Lukasik, Faty, Rodrigues, Sedat, Michalak, Orgill

Rizespor: Gökhan, Talbi, Burak, Melnjak, Moroziuk, Abdullah, Diomande, Garmash, Samudio, Boldrin, Skoda

Geçen hafta Beşiktaş'a 2-1 mağlup olan sarı-lacivertli ekip, 20 puanla 17. sırada bulunuyor.

Son maçında Aytemiz Alanyaspor ile 1-1 berabere kalan Çaykur Rizespor ise 25 puanla 14. basamakta yer alıyor.

Ankaragücü - Çaykur Rizespor (CANLI)

    Siyah-beyazlılar derbi öncesi araçlarını dezenfekte etti
    daha fazla video için

    Son Dakika Spor Haberleri

    TÜM HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Fenerbahçe'nin Konyaspor kadrosu belli oldu! Dirar şoku...

    Fenerbahçe'nin Konyaspor kadrosu belli oldu! Dirar şoku...

    Son dakika | Mustafa Cengiz, Etik Kurulu'na sevk edildi

    Son dakika | Mustafa Cengiz, Etik Kurulu'na sevk edildi

    TFF Başkan Vekili Servet Yardımcı: Süper Lig'in ertelenmesi söz konusu değil

    TFF Başkan Vekili Servet Yardımcı: Süper Lig'in ertelenmesi söz konusu değil

    Son dakika | Beşiktaş'tan TFF'ye 86-87 sezonu için başvuru

    Son dakika | Beşiktaş'tan TFF'ye 86-87 sezonu için başvuru

    Sıradaki Haber