Ankaragücü - Çaykur Rizespor (CANLI)
Süper Lig'de 26. haftanın açılış maçında Ankaragücü ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geliyor.
Süper Lig'de 26. haftanın açılış maçında Ankaragücü ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geliyor. Koronavirüs tehlikesi sebebiyle karşılaşmalar seyircisiz oynanacak. Eryaman Stadyumu'nda oynanan müsabaka saat 20:00'de başladı.
ANKARAGÜCÜ - ÇAYKUR RİZESPOR: 2-1
*İlk yarı sona erdi
GOL: 17' Burak Albayrak (K.K) 22' Gerson Rodrigues ( Ankaragücü) 45+1' Garmash (Rizespor)
İLK 11'LER
Ankaragücü: Friedrich, Kitsiou, Pazdan, Kulusic, Atilla, Lukasik, Faty, Rodrigues, Sedat, Michalak, Orgill
Rizespor: Gökhan, Talbi, Burak, Melnjak, Moroziuk, Abdullah, Diomande, Garmash, Samudio, Boldrin, Skoda
Geçen hafta Beşiktaş'a 2-1 mağlup olan sarı-lacivertli ekip, 20 puanla 17. sırada bulunuyor.
Son maçında Aytemiz Alanyaspor ile 1-1 berabere kalan Çaykur Rizespor ise 25 puanla 14. basamakta yer alıyor.