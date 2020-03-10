10.03.2020 - 17:48 | | ANKARA (AA)
Ankaragücü, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını sürdürdü
MKE Ankaragücü, Süper Lig'in 26. haftasında 13 Mart Cuma günü Çaykur Rizespor'la iç sahada yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Teknik direktör Mustafa Reşit Akçay yönetiminde Beştepe Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmana futbolcular ısınma hareketleriyle başladı.
Sarı-lacivertli futbolcular idmanda, pas ve şut çalışmasının ardından çift kale maç yaptı.
MKE Ankaragücü, yarın yapacağı antrenmanla Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına devam edecek.