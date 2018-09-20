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20.09.2018 - 10:35 | | AA

Ankaragücü Erzurum deplasmanında

Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile MKE Ankaragücü yarın karşı karşıya geliyor...

Ankaragücü Erzurum deplasmanında
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Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında yarın ligin yeni ekipleri Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile MKE Ankaragücü karşı karşıya gelecek. Erzurum Kazım Karabekir Stadyumu'ndaki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

MKE Ankaragücü geride kalan 5 haftada, 2 galibiyet, 1 beraberlik aldı, 2 maçta sahadan yenilgiyle ayrıldı. Sarı-lacivertliler topladıkları 7 puan ve averajla 9. sırada bulunuyor.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor ise Spor Toto Süper Lig'de henüz galibiyetle tanışamadı. Erzurum temsilcisi 5 maçta, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet alırken, 2 puan ve averajla 17. sırada kaldı.

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