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24.10.2018 - 17:35 |

Ankaragücü, F.Bahçe maçına eksik hazırlanıyor

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe ile karşılaşacak Ankaragücü hazırlıklarını 5 futbolcusundan yoksun sürdürdü.

Ankaragücü, F.Bahçe maçına eksik hazırlanıyor
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Bir günlük iznin ardından hazırlıklarını sürdüren sarı lacivertlilerin Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanı 2 saat 40 dakika sürdü.

Sakatlıkları süren Thomas Heurtaux, Thibault Moulin ve Johannes Hopf'un yanı sıra gribal enfeksiyonu bulunan Brice Dja Djedje ve sağ arka adalesinde ağrısı olan Alessio Cerci, idmana katılmadı.

Antrenmanın ilk bölümü fitness salonunda gerçekleştirilirken, sonrasında ise saha çalışmasına geçildi. İstasyon, pas ve koordinasyon çalışmalarıyla devam eden idman, çift kale maçla sona erdi.

MKE Ankaragücü, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

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