Ankaragücü Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta? FB maçı hangi kanalda canlı izlenecek? İlk 11'ler açıkladı! İşte kadrolar



Süper Lig'de 22. hafta heyecanı Ankaragücü Fenerbahçe maçıyla devam ediyor. Geçtiğimiz hafta sahasında Alanyaspor'la 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, güçlü başkent temsilcisi Ankaragücü ile kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor. Peki büyük bir merakla beklenen Ankaragücü Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenecek?



ANKARAGÜCÜ FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?



Ankaragücü Fenerbahçe maçı 15 Şubat Cumartesi akşamı saat 20:00'de başlayacak ve mücadele beIN Sports HD1'den canlı yayınlanacak.



İLK 11'LER



Fenerbahçe: Altay; Isla, Jailson, Serdar, Dirar; Ozan Tufan, Gustavo; Deniz Türüç, Kruse, Tolga Ciğerci; Vedat Muriqi.



Ankaragücü: Ricardo, Kitsiou, Alihan, Kulusic, Pinto, Lukasik, Sedat, Faty, Saba, Rodrigues, Michalak.

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