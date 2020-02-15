Ankaragücü Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta? FB maçı hangi kanalda canlı izlenecek? İlk 11'ler açıkladı! İşte kadrolar
Ankaragücü Fenerbahçe maçı için heyecanlı bekleyiş başladı. Süper Lig'de derbi haftası öncesi son maçında Fenerbahçe, deplasmanda Ankaragücü önünde 3 puan arayacak. Peki büyük bir heyecana sahne olması beklenen Ankaragücü Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte hem bu soruların yanıtları hem de mücadelenin muhtemel 11'leri ve kadroları...
Süper Lig'de 22. hafta heyecanı Ankaragücü Fenerbahçe maçıyla devam ediyor. Geçtiğimiz hafta sahasında Alanyaspor'la 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, güçlü başkent temsilcisi Ankaragücü ile kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor. Peki büyük bir merakla beklenen Ankaragücü Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenecek?
ANKARAGÜCÜ FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?
Ankaragücü Fenerbahçe maçı 15 Şubat Cumartesi akşamı saat 20:00'de başlayacak ve mücadele beIN Sports HD1'den canlı yayınlanacak.
İLK 11'LER
Fenerbahçe: Altay; Isla, Jailson, Serdar, Dirar; Ozan Tufan, Gustavo; Deniz Türüç, Kruse, Tolga Ciğerci; Vedat Muriqi.
Ankaragücü: Ricardo, Kitsiou, Alihan, Kulusic, Pinto, Lukasik, Sedat, Faty, Saba, Rodrigues, Michalak.
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