Ankaragücü Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda?
Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Ankaragücü ile karşılaşıyor. Son iki haftada 1 mağlubiyet 1 beraberlik alan Sarı Kanarya bu maçtan mutlak galibiyetle ayrılmak zorunda... Öte yandan Ankaragücü ise kendi evinde puan ya da puanlar almak peşinde... Taraftar bu heyecanlı geçmesi beklenen karşılaşmayı kaçırmak istemiyor ve "Ankaragücü Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu soruyor.
Yeni sezona şampiyonluk parolası ile çıkan Fenerbahçe bu hafta deplasmanda Ankaragücü ile karşılaşıyor. Fenerbahçe'nin ne yapıp ne edip müsabakadan galibiyetle ayrılması gerekiyor. Liderle olan puan farkını azaltmak isteyen sarı-laciverli ekibin herhangi bir puan kaybı işleri daha da zorlaştıracak. Öte yandan Ankaragücü ise düşme hattından uzaklaşmak istiyor ve seyircisi önünde puan ya da puanlar almayı düşünüyor.
ANKARAGÜCÜ FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Ankaragücü Fenerbahçe maçı 15 Şubat Cumartesi akşamı saat 20.00'de Eryaman Stadyumu oynanacak. Mücadele beIN Sports HD1'den canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı Mete Kalkavan yönetecek.
DERBİ ÖNCESİ 3 İSİM CEZA SINIRINDA
Fenerbahçe’de gelecek hafta oynanacak Galatasaray derbisi öncesi 3 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Luis Gustavo, Vedat Muric ve Altay Bayındır, MKE Ankaragücü maçında sarı kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecekler ve derbide forma giyemeyecekler.
DEPLASMANDA 18 PUAN YİTİRDİ
Fenerbahçe’nin bu sezonki deplasman performansı iç açıcı değil. Bu sezon Süper Lig’de oynadığı 11 dış saha maçında 4 galibiyet alabilen sarı-lacivertliler, 3 kez berabere kalıp, 4 kez de yenildi. Bu sezon toplam 25 puan yitiren sarı-lacivertliler, bu kayıpların 18’ini deplasmanda yaşadı.