Ankaragücü Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte FB muhtemel 11'i ve kadroları

Süper Lig'de 22. hafta heyecanı Ankaragücü Fenerbahçe maçıyla devam ediyor. Geçtiğimiz hafta sahasında Alanyaspor'la 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, güçlü başkent temsilcisi Ankaragücü ile kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor. Peki Ankaragücü Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?



ANKARAGÜCÜ FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?



Ankaragücü Fenerbahçe maçı 15 Şubat Cumartesi akşamı saat 20:00'de başlayacak ve mücadele beIN Sports HD1'den canlı yayınlanacak.



MUHTEMEL 11'LER



Fenerbahçe: Altay, Isla, Serdar Aziz, Jailson, Dirar, Gustavo, Emre, Ozan, Kruse, Tolga, Muriqi



Ankaragücü: Friedrich, Pinto, Kulusic, Alihan, Kitsiou, Lukasik, Scarione, Lobzhanidze, İlhan, Rodrigues, Orgill