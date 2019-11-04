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04.11.2019 - 10:04 |

Ankaragücü - Gaziantepspor maçı canlı bahis heyecanı Misli.com'da

Süper Lig'in 10. haftasında Ankaragücü evinde Gaziantepspor'u konuk ediyor.

Ankaragücü - Gaziantepspor maçı canlı bahis heyecanı Misli.com'da
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Mutlak galibiyete ihtiyacı olan iki takımın mücadelesinde Ankaragücü ev sahibi olmanın avantajıyla sahaya çıkacak.

Ligde son altı maçında sadece 1 galibiyet alan Ankaragücü, hafta içi Kırklarelispor ile oynadığı Türkiye Kupası mücadelesinden de 1-0 mağlup ayrıldı. Gaziantep tarafında ise bir süre iyi giden serüven Başakşehir ve Trabzonspor mağlubiyetinden sonra durakladı. Ankaragücü’nde Canteros, Moke, Scarione sakatlıkları nedeniyle forma giymezken, Sedat Ağçay cezalı. Konuk takımda ise Muhammed Demir, Tetteh sakat, Kayode, Güray Vural ve Oğuz Ceylan cezalılar. Çıkış yapmak için galibiyete ihtiyacı olan iki takımın zorlu mücadelesine Misli.com’dan canlı iddaa oynayarak siz de ortak olabilirsiniz.

Ankaragücü - Gaziantepspor maçı canlı bahis heyecanı Misli.comda

BU İSTATİSTİKLERE DİKKAT!

  • İkinci haftada Gençlerbirliği'ni 4-1 yenen Gaziantep, bu sezon Rizespor'un ardından iki Ankara ekibini de mağlup eden ilk takım olmak için sahaya çıkıyor.
  • Evinde oynadığı son 11 Süper Lig maçının sadece birini kaybeden Ankaragücü (4G 6B), tek yenilgisini bu sezon Yeni Malatyaspor'dan aldı (0-4).
  • Gaziantep ligde bu sezon oynadığı tüm maçlarda kalesinde en az 1 gol gördü.

ÖNE ÇIKAN BAHİSLER

  • Misli.com üyelerinin %21’lik kısmı mücadeleden deplasman ekibin galip ayrılacağı yönünde (MS2)
  • Misli.com üyelerinin %18’lik bir diğer kısmı ise mücadelenin berabere biteceği yönünde (MSX).

MİSLİ.COM YORUMCUSU EVREN GÖZ NE DİYOR?

Sıkıntılı bir dönemden geçen Ankaragücü, Gaziantep ile karşılaşacak. İki takımın da şiddetle galibiyete ihtiyacı var. Gollü beraberlik seçeneğinin bu mücadele için ideal olduğunu düşünüyorum. Ayrıca ilk yarı 1.5 gol alt da tercih edilebilir.

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