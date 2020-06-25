Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMke Ankaragücü Haberleri Ankaragücü, İbrahim Üzülmez'le ilk antrenmanını yaptı
25.06.2020 - 14:47 | | ANKARA (AA)

Ankaragücü, İbrahim Üzülmez'le ilk antrenmanını yaptı

MKE Ankaragücü, yeni teknik direktörü İbrahim Üzülmez'le ilk antrenmanını yaptı.

Ankaragücü, İbrahim Üzülmez'le ilk antrenmanını yaptı
ABONE OL

 

Mustafa Reşit Akçay'dan boşalan teknik direktörlük görevine dün getirilen İbrahim Üzülmez'in takımıyla yaptığı ilk antrenmanı Anadolu Ajansı görüntüledi. 

Ankaragücü, İbrahim Üzülmezle ilk antrenmanını yaptı

Kulübün Beştepe Tesisleri'ndeki antrenman öncesi İbrahim Üzülmez, saha ortasında kısa bir konuşma yaptığı oyuncularına beklentilerini iletti.

Süper Lig'de 29. hafta maçında 27 Haziran Cumartesi günü Trabzonspor'a konuk olacak MKE Ankaragücü, hazırlıklarını yarın Beştepe Tesisleri'nde tamamlayacak.

İşte La Liga'da 30. haftanın en iyi hareketleri...
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Galatasaray, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü
    Galatasaray, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü
  2. TFF ve kulüplerden Van'daki deprem için "geçmiş olsun" mesajı
    TFF ve kulüplerden Van'daki deprem için "geçmiş olsun" mesajı
  3. Türk Telekom, Beşiktaş'tan Samet Geyik'i transfer etti
    Türk Telekom, Beşiktaş'tan Samet Geyik'i transfer etti
  4. Son dakika transfer haberleri | Fatih Terim, Jesse Sekidika'nın biletini kesti
    Son dakika transfer haberleri | Fatih Terim, Jesse Sekidika'nın biletini kesti
  5. Mehmet Ekici’den 900 bin euro damping!
    Mehmet Ekici’den 900 bin euro damping!



İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Yeni Malatyaspor'da parola 3 puan

Yeni Malatyaspor'da parola 3 puan

Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Metecan Birsen: “Karşıyaka ile sözleşmemi uzatmamın mutluluğunu yaşıyorum”

Metecan Birsen: “Karşıyaka ile sözleşmemi uzatmamın mutluluğunu yaşıyorum”

Sinan Güler: "En azından önümüzdeki sene oynamak istiyorum"

Sinan Güler: "En azından önümüzdeki sene oynamak istiyorum"

Sıradaki Haber