Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerAnkaragücü Haberleri Ankaragücü ikinci yarıya kötü başladı
08.02.2021 - 11:24 | | ANKARA (AA) -

Ankaragücü ikinci yarıya kötü başladı

MKE Ankaragücü, Süper Lig'in ikinci devresine kötü bir başlangıç yaparak küme düşme hattından kurtulamadı.

Ankaragücü ikinci yarıya kötü başladı
ABONE OL

Son olarak dün sahasında Demir Grup Sivasspor'a 4-1 yenilen sarı-lacivertliler, ikinci devrede çıktığı iki karşılaşmayı da kaybetmiş oldu.

Ligin ikinci yarısının ilk haftasında düşme hattındaki rakibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a kritik maçta 1-0 yenilen başkent temsilcisi, bay geçtiği haftadan sonra Demir Grup Sivasspor'a da farklı kaybetti.

MKE Ankaragücü, 24. hafta sonunda 18 puanla 20. sırada kaldı.

Son 7 maçta tek galibiyet

 

Sarı-lacivertliler, son 7 maçında 6 yenilgi alarak kötü bir performans sergiledi.

Bu süreçte Gaziantep, Medipol Başakşehir, Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Demir Grup Sivasspor'a yenilen MKE Ankaragücü, sadece Kasımpaşa karşısında 3 puan alabildi.

Ankaragücü ikinci yarıya kötü başladı

 

 

 

 

 

Milan'dan Hakan Çalhanoğlu'na doğum günü kutlaması
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Antalyaspor'un yenilmezlik serisi...
    Antalyaspor'un yenilmezlik serisi...
  2. Ahmet Keskinkılıç hayatını kaybetti
    Ahmet Keskinkılıç hayatını kaybetti
  3. Ankaragücü ikinci yarıya kötü başladı
    Ankaragücü ikinci yarıya kötü başladı
  4. Bölükbaşı sekizinci sıraya çıktı
    Bölükbaşı sekizinci sıraya çıktı
  5. Ve Derrick Rose'un yeni takımı belli oldu!
    Ve Derrick Rose'un yeni takımı belli oldu!
YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Abdullah Kiğılı: Aziz Yıldırım böyle gitmemeliydi

Abdullah Kiğılı: Aziz Yıldırım böyle gitmemeliydi

Sivasspor galibiyet hasretini sonlandırdı

Sivasspor galibiyet hasretini sonlandırdı

Yeni Malatyaspor - Trabzonspor maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da

Yeni Malatyaspor - Trabzonspor maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da

Antalyaspor yenilmezlik serisini 8'e çıkardı

Antalyaspor yenilmezlik serisini 8'e çıkardı

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet