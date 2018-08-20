Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerAnkaragücü Haberleri Ankaragücü ilk puanlarını kazandı
20.08.2018 - 10:14 | | AA

Ankaragücü ilk puanlarını kazandı

MKE Ankaragücü, Spor Toto Süper Lig'de sezonun ilk 3 puanını Alanya deplasmanında hanesine yazdırdı.

Ankaragücü ilk puanlarını kazandı
ABONE OL

MKE Ankaragücü, 6 sene sonra tekrar mücadele ettiği Spor Toto Süper Lig'de sezonun ilk 3 puanını Alanya deplasmanında hanesine yazdırdı.

Ligin ilk haftasında sahasında Galatasaray'ı konuk eden ve karşılaşmadan 3-1 mağlup ayrılan sarı-lacivertliler, ikinci haftada deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'a konuk oldu. Başkent ekibi, karşılaşmadan 2-0'lık sonuçla galip ayrılarak bu sezonki ilk 3 puanına ulaştı.

Sezona Demir Grup Sivasspor yenilgisiyle başlayan Aytemiz Alanyaspor'u İlhan Parlak ve yeni transfer Pinto'nun golleriyle geçen Ankara ekibi, Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında ise 25 Ağustos Cumartesi günü sahasında Trabzonspor'u konuk edecek.

    Manuel Fernandes'in RPL'de bu sezon attığı goller...
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. La Liga'nın yeni ekiplerinden Cadiz, Alvaro Negredo'yu transfer etti
      La Liga'nın yeni ekiplerinden Cadiz, Alvaro Negredo'yu transfer etti
    2. Son dakika | Samet Aybaba'dan Hatayspor açıklaması
      Son dakika | Samet Aybaba'dan Hatayspor açıklaması
    3. Günün En Çok Oynanan Maçları
      Günün En Çok Oynanan Maçları
    4. Lokomotiv Kuban, Dmitry Kulagin ile yollarını ayırdı
      Lokomotiv Kuban, Dmitry Kulagin ile yollarını ayırdı
    5. Son dakika - Dinamo Kiev, Lucescu'yu resmen açıkladı!
      Son dakika - Dinamo Kiev, Lucescu'yu resmen açıkladı!



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Lyon, Fenerbahçeli Gustavo’yu istiyor

    Lyon, Fenerbahçeli Gustavo’yu istiyor

    Son dakika | Hatayspor Mehmet Altıparmak ile yollarını ayırdı

    Son dakika | Hatayspor Mehmet Altıparmak ile yollarını ayırdı

    Akhisarspor final kapısını araladı

    Akhisarspor final kapısını araladı

    Fenerbahçe'nin Sadık Çiftpınar'a güveni tam

    Fenerbahçe'nin Sadık Çiftpınar'a güveni tam

    Sıradaki Haber