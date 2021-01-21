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21.01.2021 - 17:11 |

Ankaragücü - Kasımpaşa maçı saat kaçta hangi kanalda?

Süper Lig'in 20. haftasında Kaısmpaşa deplasmanda Ankaragücü'ne konuk oluyor. 3 maçtır kaybeden ve 15 puanla 20. sırada yer alan Ankaragücü, son 6 maçtan sadece 1 galibiyet çıkaran, 22 puanla 16. basamakta bulunan Kasımpaşa karşısında galibiyet arıyor.

Ankaragücü - Kasımpaşa maçı saat kaçta hangi kanalda?
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Süper Lig'in 20. haftasında Ankaragücü ile Kasımpaşa karşı karşıya geliyor. Ankaragücü, Kasımpaşa’yı yenerek 3 puan hasretine son vermeyi hedefliyor. Son 6 maçtan sadece 1 galibiyet çıkaran Kasımpaşa ise çıkış arıyor. Mücadele saat 19.00'da başlayacak.

Ankaragücü - Kasımpaşa maçı saat kaçta hangi kanalda?
Eryaman Stadı’nda oynanacak ve saat 19.00’da başlayacak maçı hakem Sarper Barış Saka yönetecek. beIN SPORTS HD 2 ekranından naklen yayınlanırken Skorer canlı anlatım sayfasından anbean takip edebilirsiniz

 Ankaragücü - Kasımpaşa muhtemel 11'ler:

Ankaragücü: Ricardo, Pinto, Erdi, Sarlija, Atila, Lukasik, Endri, Lobjanidze, Paintsil, Emre, Bolingi

Kasımpaşa: Ramazan, Hadergjonaj, Brecka, Haddadi, Eren, Aytaç, Doğucan, Varga, Yusuf, Hodzic, Thelin

Ankaragücü - Kasımpaşa maçı saat kaçta hangi kanalda

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