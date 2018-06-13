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13.06.2018 - 12:19 |

Ankaragücü, Sedat Ağçay'ın sözleşmesini uzattı

Spor Toto Süper Lig takımlarından MKE Ankaragücü, transfer çalışmalarına başladı.

Ankaragücü, Sedat Ağçay'ın sözleşmesini uzattı
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Kulüpten yapılan açıklamaya göre, takım kaptanı Sedat Ağçay, kulüp başkanı Mehmet Yiğiner ile görüştükten sonra sözleşmesini uzattı.

Ankaragücü gibi büyük bir camianın armasını tekrar gururla taşıyacağını belirten 36 yaşındaki orta saha oyuncusu, "Mensubu olmakla şeref duyduğum büyük Ankaragücü ailesini en iyi şekilde temsil edip, daha büyük başarılar yakalamak için çalışacağım. Gururluyuz güçlüyüz Ankaragüçlüyüz." ifadelerini kullandı.

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