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22.07.2019 - 19:59 | | İHA

Ankaragücü, Stelios Kitsiou harekatında mutlu sona ulaştı

MKE Ankaragücü, geçtiğimiz sezon PAOK'tan kiralık olarak kadrosuna kattığı Stelios Kitsiou'yu transfer etti.

Ankaragücü, Stelios Kitsiou harekatında mutlu sona ulaştı
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Başkent ekibi, PAOK ile sözleşmesi devam eden Kitsiou için yaptığı görüşmeler neticesinde anlaşma sağlayarak 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Sarı-lacivertli formayı giymekten dolayı mutlu olduğunu ifade eden başarılı sağ bek Kitsiou, taraftarın desteği ile Ankaragücü’nde önemli başarılara ulaşmak istediğini söyledi.

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