Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerAtiker Konyaspor Haberleri Ankaragücü taraftarı maça alınmayacak
06.11.2018 - 15:36 |

Ankaragücü taraftarı maça alınmayacak

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Atiker Konyaspor ile MKE Ankaragücü arasında oynanacak maçta, misafir takım taraftarının tribüne alınmaması yönünde karar alındı.

Ankaragücü taraftarı maça alınmayacak
ABONE OL

Atiker Konyaspor, ligde Cumartesi günü sahasında MKE Ankaragücü'nü konuk edecek. Maç öncesi bir araya gelen İl Spor Güvenlik Kurulu yaptığı toplantıda, misafir takım seyircisinin tribüne alınmaması yönünde karar aldı.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, "10 Kasım Cumartesi günü Konya’da oynanacak olan Atiker Konyaspor-Ankaragücü müsabakasına misafir takım seyircisinin alınmaması, 30 Kasım Cuma günü oynanacak Atiker Konyaspor- Alanyaspor müsabakasında, misafir takım seyirci tribününe Alanyaspor Passolig kartı olmayan futbolseverlerin alınmamasına karar verilmiştir" denildi.

Rıza Çalımbay hakem hatalarından dert yandı...
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Djokoviç'ten Yeni Pazar'a 5 milyon dinar bağış
    Djokoviç'ten Yeni Pazar'a 5 milyon dinar bağış
  2. Transfer haberleri | Manul Pellegrini defteri Betis'i aştı
    Transfer haberleri | Manul Pellegrini defteri Betis'i aştı
  3. Son dakika | Balıkesirspor'da Yusuf Şimşek dönemi sona erdi
    Son dakika | Balıkesirspor'da Yusuf Şimşek dönemi sona erdi
  4. İngiliz futbol takımı Wigan Athletic iflasın eşiğinde
    İngiliz futbol takımı Wigan Athletic iflasın eşiğinde
  5. Transfer haberleri | Başakşehir'den Junior Fernandes hamlesi
    Transfer haberleri | Başakşehir'den Junior Fernandes hamlesi



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Rebocho'dan olay sözler: 6 ay boyunca para alamadım!

Rebocho'dan olay sözler: 6 ay boyunca para alamadım!

Rıza Çalımbay: İddiamız devam ediyor

Rıza Çalımbay: İddiamız devam ediyor

Arsenal 18 yaşındaki Saka'nın sözleşmesini uzattı

Arsenal 18 yaşındaki Saka'nın sözleşmesini uzattı

Fenerbahçe salonda çalıştı

Fenerbahçe salonda çalıştı

Sıradaki Haber