Ankaragücü taraftarı maça alınmayacak

Atiker Konyaspor, ligde Cumartesi günü sahasında MKE Ankaragücü'nü konuk edecek. Maç öncesi bir araya gelen İl Spor Güvenlik Kurulu yaptığı toplantıda, misafir takım seyircisinin tribüne alınmaması yönünde karar aldı.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, "10 Kasım Cumartesi günü Konya’da oynanacak olan Atiker Konyaspor-Ankaragücü müsabakasına misafir takım seyircisinin alınmaması, 30 Kasım Cuma günü oynanacak Atiker Konyaspor- Alanyaspor müsabakasında, misafir takım seyirci tribününe Alanyaspor Passolig kartı olmayan futbolseverlerin alınmamasına karar verilmiştir" denildi.