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27.11.2020 - 17:57 |

Ankaragücü-Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Ankaragücü-Trabzonspor maçı için geri sayılıyor...

Ankaragücü-Trabzonspor maçı için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Süper Lig’in 10. haftasındaki Ankaragücü-Trabzonspor karşılaşması Eryaman Stadı, Ankara'da oynanacak. Maça kısa bir süre kala karşılaşma saati araştırılmaya başlandı. Peki Ankaragücü-Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Ankaragücü-Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Ankaragücü-Trabzonspor maçı için geri sayılıyor...
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Ankaragücü-Trabzonspor maçı bu akşam gerçekleşecek. Ankaragücü - Trabzonspor karşılaşmasını Mustafa Öğretmenoğlu yönetecek. Süper Lig’in 10. haftasında oynanacak maç büyük bir heyecanla bekleniyor. Peki Ankaragücü-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta?

ANKARAGÜCÜ- TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Ankaragücü-Trabzonspor maçı bu akşam saat 19:30’da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarında canlı olarak yayınlanacak.

TRABZONSPOR HAZIRLIKLARI TAMAMLADI

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan bordo-mavililer, daha sonra Trabzon Havalimanı'ndan özel uçakla Ankara'ya hareket etti.

Bordo-mavili kafilede şu futbolcular yer aldı:

"Uğurcan Çakır, Erce Kardeşler, Arda Akbulut, Majid Hosseini, Edgar Le, Vitor Hugo, Joao Pereira, Serkan Asan, Marlon Xavier, Kamil Ahmet Çörekçi, Flavio Da Silva, Lewis Baker, Abdulkadir Parmak, Safa Kınalı, Ahmet Canbaz, Abdülkadir Ömür, Bilal Başakçıoğlu, Anthony Nwakaeme, Fousseni Diabete, Caleb Ekuban, Benik Afobe, Djaniny Semedo."

Ankaragücü-Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda Ankaragücü-Trabzonspor maçı için geri sayılıyor...

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